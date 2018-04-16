 Поліція ФРН проводить масштабну спецоперацію проти торговців людьми | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2018
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Новини

Поліція ФРН проводить масштабну спецоперацію проти торговців людьми

Німецька поліція проводить загальнонаціональну спецоперацію у рамках боротьби з торгівлею людьми і примусовою проституцією.

Поліція ФРН

Рейд поліції ФРН проти організованої злочинності

Німецька поліція в середу, 18 квітня, проводить серію спецоперацій по всій країні для удару по "мережі організованої злочинності". Зокрема, йдеться про викриття злочинців, котрі займаються торгівлею людьми та примусом до проституції. Про це повідомляється у мікроблозі Twitter федеральної поліції Німеччини. До рейду долучився і спецпідрозділ поліції GSG9. 

У рамках операції затримали понад 100 підозрюваних. Цей загальнонаціональний рейд проти торговців людьми наразі є однією з найбільших спецоперацій за всю історію існування федерального правоохоронного відомства, пише dpa. Ціллю правоохоронців, зокрема, стало викриття злочинної групи, що займалася нелегальним переправленням до Німеччини жінок з Таіланду і змушуванням їх до проституції.

Речниця поліції повідомила про обшуки, проведені правоохоронцями у підозрілих приватних квартирах і борделях - загалом понад 60-ти місцях - більшість з них у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. У рейді взяли участь понад 1500 поліцейських.

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