 Поліція розслідує напад на ромів на Лисій горі в Києві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
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Новини

Поліція розслідує напад на ромів на Лисій горі в Києві

Провадження відкрили після публікації в інтернеті відео з місця подій. Ідеться про порушення рівноправності та хуліганство.

У 2012-му році у Києві також палили табір ромів - на фото рештки поселення

У 2012-му році у Києві також палили табір ромів - на фото рештки поселення

Національна поліція України почала розслідувати напад невідомих на ромів у Голосіївському районі Києва. Ідеться про злочини за статтями "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності або ставлення до релігії" та "хуліганство" Кримінального кодексу України. Про це повідомляє столичний відділок Нацполіції у середу, 25 квітня.

Цього дня в інтернеті опублікували відео агресивних дій невідомих осіб стосовно ромів, які перебували на Лисій горі у Києві. Воно стало підставою для внесення відомостей до журналу єдиного обліку заяв і повідомлень Голосіївського управління поліції Києва. Воно відкрило відповідні кримінальні провадження.

Правоохоронці попросили свідків і очевидців інциденту звернутися до столичної поліції для надання показань.

Праворадикали з організації "С14" взяли на себе відповідальність за цей акт, однак пояснили його потребою в гарантуванні безпеки для місцевих мешканців. Про це написав у Facebook лідер праворадикальної  групи Євген Карась та виклав фото спалених ромських наметів. Раніше в Національній поліції DW заявили, що за фактом підпалу поселення ромів у парку Голосіївського району Києва не реєстрували жодного провадження.  Керівник Київського управління Нацполіції Андрій Крищенко тоді ж прокоментував, що ще до підпалу табору на Лисій горі поліцейські там бували з представниками служб у справах неповнолітніх, оскільки там є діти, яким не забезпечуються належні умови. 

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