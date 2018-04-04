Поліція підтвердила суїцидальні нахили нападника в Мюнстері

У поліції німецького міста Мюнстера підтвердили суїцидальні нахили водія мікроавтобуса, що скоїв напередодні наїзд на людей. В оприлюдненому в неділю, 8 квітня, повідомленні поліції зазначається, що наприкінці березня цього року нападник відправив одному зі своїх сусідів повідомлення електронною поштою. Зміст цього електронного повідомлення вказує на деякі "суїцидальні думки", зазначають у поліції. Водночас жодних вказівок на загрозу для інших осіб лист не містив, наголосили в поліції.

За даними медіакомпаній WDR, NRD та видання Süddeutsche Zeitung, під час обшуку в помешканні нападника в саксонському місті Пірна поліція виявила його старі нотатки на 18-ти сторінках. У них, зокрема, він підсумовував свої враження від дитинства та те, що, на його погляд, було принизливим для нього. Серед переліченого згадуються серйозні проблеми з батьками, комплекси провини та тривалі нервові розлади. Поліція не підтвердила інформацію про цю знахідку та її зміст.

Місто вшанувало жертв нападу

Тим часом жителі Мюнстера вшанували пам'ять жертв скоєного нападу. У відправі в головному соборі міста взяли участь представники місцевої, земельної та федеральної влади.

У церемонії вшанування пам'яті жертв нападу взяли участь представники земельної та федеральної влади

Нагадаємо, 7 квітня мікроавтобус наїхав на людей, що сиділи за столиками біля ресторану на одній з вулиць в центрі міста. Разом з нападником загинули троє осіб. Нападник наклав на себе руки, дві його жертви - 51-річна жінка й 65-річний чоловік. За даними поліції, поранення дістали близько 20 осіб. Шестеро постраждалих були тяжко травмовані.

У поліції наголошують - ніщо не вказує на ісламістське підґрунтя нападу. За інформацією Süddeutsche Zeitung, а також медіакомпаній NDR і WDR, підозрюваний нападник - громадянин Німеччини, уродженець західнонімецького Ольсберга Єнс Р., 1969 року народження, був психічно хворим. Телекомпанія ZDF повідомила, що він вже одного разу здійснював спробу самогубства. За інформацією Spiegel Online, він працював промисловим дизайнером.