 Поліція порушила справу через сутички під Верховною Радою | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Поліція порушила справу через сутички під Верховною Радою

Поліція розпочала кримінальне провадження через сутички між мітингувальниками та правоохоронцями під Верховною Радою, унаслідок яких вісім поліцейських та троє цивільних дістали поранення.

Будівля Верховної Ради (архівне фото)

Будівля Верховної Ради (архівне фото)

Щонайменше восьмеро поліцейських та троє цивільних постраждали внаслідок сутичок під час протестів під Верховною Радою у Києві у вівторок, 19 червня. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом сутичок мітингувальників із правоохоронцями, заявив начальник головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляється на сайті київської поліції. Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу).

"Правоохоронці затримали чоловіка, який розпилював сльозогінний газ. Його доставили до Печерського управління поліції. Після проведення тесту на сп'яніння в його крові виявлено близько одного проміле алкоголю", - заявив Крищенко і зазначив, що чоловіка затримано. Щодо нього проводиться досудове розслідування. У поліції також повідомили, що пізніше правоохоронці доставили в управління поліції ще одну людину, яка "намагалася висмикувати поліцейських і хапала за амуніцію".

DW.COM

Український парламент закликає світову спільноту до запровадження проти Росії додаткових санкцій через засудження до 12 років в'язниці українського журналіста Романа Сущенка. (07.06.2018)

Українському парламенту забракло голосів, щоб бодай розглянути проект постанови про заборону трансляції в Україні Чемпіонату світу з футболу-2018, який на наступному тижні почнеться в Росії. (07.06.2018)

Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці в Facebook зазначило, що з постраждалих поліцейських троє були госпіталізовані: один від застосування газового балончика, ще один працівник отримав черепно-мозкову травму та інші легкі тілесні ушкодження. Які травми отримав третій госпіталізований правоохоронець, не повідомляється. У МВС зазначили, що громадський порядок під стінами Верховної Ради забезпечують представники поліції та Нацгвардії.

Водночас київська поліція повідомила про затримання молодика з маскою на обличчі та зі зброєю, котрий рухався у напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція. У затриманого вилучили "карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова", два кастети, ножі та димову шашку.

Раніше цього дня близько двох тисяч представників ветеранських організацій і шахтарів влаштували акцію протесту біля українського парламенту з вимогами збереження своїх пільг. Серед них, зокрема, скасувати монетизацію пільг, виділити понад шість мільярдів гривень на розвиток шахтарської галузі, збільшити розмір компенсаційних виплат, повернути боргу із виплати зарплат шахтарям. За даними агенції "Інтерфакс-Україна", мітингувальники змогли прорватися до будівлі парламенту, знісши огорожу, пізніше між ними і правоохоронцями сталися сутички. 

Дивитись відео 02:43
Now live
02:43 хв

Протести металургів і шахтарів у Кривому Розі вщухли ненадовго? (22.05.2017)

Аудіо й відео до теми

Протести металургів і шахтарів у Кривому Розі вщухли ненадовго? (22.05.2017)  

Також за темою

Ukraine Finanzminister Alexander Daniljuk

Звільнення Данилюка: "Це якесь дивне дежавю" 07.06.2018

Після відкритого конфлікту з прем'єром міністра фінансів Данилюка таки відправлено у відставку. Західні експерти вже не дивуються стрімким процесам в Україні, але попереджають про можливі затримки фіндопомоги від ЄС.

Hamburg - Frau schaut TV in Hotel

Суспільне мовлення в Україні припинило телетрансляцію через борги 18.06.2018

Концерн радіомовлення, радіозв'язку та телебачення призупинив аналогову трансляцію телеканалу "UA:Перший" в 9 містах України. Через недофінансування з держбюджету ПАТ НСТУ заборгувало концерну за подачу телесигналу.

Ліга чемпіонів УЄФА: Київ б’є світові рекорди завищеними цінами на житло (11.05.2018) 11.05.2018

Футбольні фани погрожують Києву бойкотом через "космічні ціни" на готелі та апартаменти під час фіналу Ліги чемпіонів УЄФА 26 травня. Рятувати ситуацію взялися звичайні кияни.

Докладно

Авто на литовських номерах

Різке зниження акцизу на авто: кінець "євробляхам"?

Влада зважилась на дії. Що має змусити українців змінити "євробляхи" на українські номери? 

default

"Червона картка" для шефа Audi

Після арешту Руперта Штадлера в тюрмі опинився перший у німецькій історії шеф автовиробника. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  