Поліція порушила справу через сутички під Верховною Радою

Щонайменше восьмеро поліцейських та троє цивільних постраждали внаслідок сутичок під час протестів під Верховною Радою у Києві у вівторок, 19 червня. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом сутичок мітингувальників із правоохоронцями, заявив начальник головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко, повідомляється на сайті київської поліції. Дані про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 345 (погроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу).

"Правоохоронці затримали чоловіка, який розпилював сльозогінний газ. Його доставили до Печерського управління поліції. Після проведення тесту на сп'яніння в його крові виявлено близько одного проміле алкоголю", - заявив Крищенко і зазначив, що чоловіка затримано. Щодо нього проводиться досудове розслідування. У поліції також повідомили, що пізніше правоохоронці доставили в управління поліції ще одну людину, яка "намагалася висмикувати поліцейських і хапала за амуніцію".

Міністерство внутрішніх справ України на своїй сторінці в Facebook зазначило, що з постраждалих поліцейських троє були госпіталізовані: один від застосування газового балончика, ще один працівник отримав черепно-мозкову травму та інші легкі тілесні ушкодження. Які травми отримав третій госпіталізований правоохоронець, не повідомляється. У МВС зазначили, що громадський порядок під стінами Верховної Ради забезпечують представники поліції та Нацгвардії.

Водночас київська поліція повідомила про затримання молодика з маскою на обличчі та зі зброєю, котрий рухався у напрямку Верховної Ради України, де відбулася масова акція. У затриманого вилучили "карабін, який візуально нагадує автомат Калашникова", два кастети, ножі та димову шашку.

Раніше цього дня близько двох тисяч представників ветеранських організацій і шахтарів влаштували акцію протесту біля українського парламенту з вимогами збереження своїх пільг. Серед них, зокрема, скасувати монетизацію пільг, виділити понад шість мільярдів гривень на розвиток шахтарської галузі, збільшити розмір компенсаційних виплат, повернути боргу із виплати зарплат шахтарям. За даними агенції "Інтерфакс-Україна", мітингувальники змогли прорватися до будівлі парламенту, знісши огорожу, пізніше між ними і правоохоронцями сталися сутички.