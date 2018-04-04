Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу в Берліні

Затриманих напередодні під час спецоперації шістьох чоловіків, яких підозрювали в підготовці нападу на Берлінський напівмарафон, у понеділок, 9 квітня, звільнили з-під варти. Про це повідомили в поліції Берліна. За словами правоохоронців, під час детальної перевірки не було виявлено доказів підготовки нападу цими особами. Утім, слідчі дії тривають.

Нагадаємо, напередодні в Берліні було затримано шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня. Затримані чоловіки потрапили в поле зору поліції через "підозрілу поведінку", зазначили в поліції, повідомляє агентство AFP.

Крім того, правоохоронці мали "окремі вказівки", що свідчили про можливу підготовку до скоєння нападу. Спецоперацію проводили на тлі нез'ясованих до кінця обставин скоєння наїзду в Мюнстері. В її рамках обшукали кілька помешкань та автомобілів. Правоохоронці також вилучили кілька мобільних телефонів та носіїв інформації, які продовжують вивчати.

Раніше 8 квітня про затримання кількох підозрюваних у підготовці нападу в Берліні повідомило видання Die Welt. За даними журналістів, затримані планували скоїти напад із застосуванням холодної зброї на глядачів та учасників спортивного заходу. Один із затриманих поліцією нібито вважався людиною з близького оточення Аніса Амрі - вихідця з Тунісу, котрий у грудні 2016 року скоїв напад на різдвяний ярмарок у Берліні. Головний підозрюваний, за даними Die Welt, підготував для скоєння нападу два добре загострених ножі. Він перебував під наглядом спецслужб, повідомляли журналісти видання.