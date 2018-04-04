 Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу в Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.04.2018
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Новини

Поліція звільнила затриманих за підозрою у підготовці нападу в Берліні

Детальна перевірка не підтвердила попередніх повідомлень про підготовку затриманими напередодні чоловіками нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону.

Берлінська поліція

Правоохоронці не виявили доказів підготовки нападу на Берлінський напівмарафон

Затриманих напередодні під час спецоперації шістьох чоловіків, яких підозрювали в підготовці нападу на Берлінський напівмарафон, у понеділок, 9 квітня, звільнили з-під варти. Про це повідомили в поліції Берліна. За словами правоохоронців, під час детальної перевірки не було виявлено доказів підготовки нападу цими особами. Утім, слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, напередодні в Берліні було затримано шістьох чоловіків у віці від 18 до 21 років. Їх підозрювали, що вони могли мати стосунок до підготовки нападу на учасників та глядачів Берлінського напівмарафону, який відбувався 8 квітня. Затримані чоловіки потрапили в поле зору поліції через "підозрілу поведінку", зазначили в поліції, повідомляє агентство AFP.

DW.COM

DW зібрала відомі факти про інцидент в Мюнстері. Вдень 7 квітня фургон наїхав на людей, що сиділи за столиками біля ресторану на одній з вулиць в центрі міста. Разом з нападником загинули троє осіб. (08.04.2018)

За кермом мікроавтобуса, що наїхав на людей у Мюнстері, сидів громадянин ФРН, який, за попередніми даними, не був пов'язаний з ісламістами. За даними ЗМІ, у водія були психічні розлади. (07.04.2018)

У МВС ФРН підтвердили загибель трьох людей, а також водія мікроавтобуса, ще кілька десятків осіб травмовані. За даними ЗМІ, водій мав психічні розлади. (07.04.2018)

Крім того, правоохоронці мали "окремі вказівки", що свідчили про можливу підготовку до скоєння нападу. Спецоперацію проводили на тлі нез'ясованих до кінця обставин скоєння наїзду в Мюнстері. В її рамках обшукали кілька помешкань та автомобілів. Правоохоронці також вилучили кілька мобільних телефонів та носіїв інформації, які продовжують вивчати.

Раніше 8 квітня про затримання кількох підозрюваних у підготовці нападу в Берліні повідомило видання Die Welt. За даними журналістів, затримані планували скоїти напад із застосуванням холодної зброї на глядачів та учасників спортивного заходу. Один із затриманих поліцією нібито вважався людиною з близького оточення Аніса Амрі - вихідця з Тунісу, котрий у грудні 2016 року скоїв напад на різдвяний ярмарок у Берліні. Головний підозрюваний, за даними Die Welt, підготував для скоєння нападу два добре загострених ножі. Він перебував під наглядом спецслужб, повідомляли журналісти видання.
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