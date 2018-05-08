Політична апатія: Вакарчук і Зеленський як умовний "противсіх"

Свіжі соціологічні опитування демонструють неприємну ситуацію для чинної української влади і, передусім, президента Петра Порошенка. Так, згідно з оприлюдненими минулого понеділка результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), Порошенко посідає лише четверте місце у рейтингу президентських вподобань українців із результатом у 5,4 відсотка серед усіх опитаних. Також, у разі виходу у другий тур, чинний президент програє усім гіпотетичним супротивникам, що були запропоновані дослідниками.

Згідно опитування КМІС, першу трійку "переможців" складають відомі політики: Юлія Тимошенко, Анатолій Гриценко та Олег Ляшко із 8, 6,3 та 6,1 відсотка підтримки відповідно. Але вже п’яте та шосте місце між собою ділять комік Володимир Зеленський та співак Святослав Вакарчук. За них готові проголосувати 5,4 та 4,8 відсотка респондентів відповідно.

Втім, подібні результати - далеко не новина. Дуже схожі цифри продемонструвало опитування групи "Рейтинг", оприлюднене 24 квітня. Згідно з ним, серед усіх опитаних Зеленський та Вакарчук навіть випереджають Порошенка за підтримкою із 6, 5,8 та 5,5 відсотками відповідно. Умовне перше та друге місця там також ділять між собою Тимошенко та Гриценко із 8,8 та 6,6 відсотками опитаних, що воліють бачити їх президентом України.

Брак лідерів

За словами соціологів, жодних підстав не довіряти результатам опитувань немає. "Різні компанії проводять дослідження із різними вибірками, але у підсумку отримують ідентичний у межах статистичної похибки результат", - пояснює директор фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна. Але, за її словами, з огляду на падіння довіри до Порошенка такі результати не мають дивувати. Усі без винятку президенти України за час своєї каденції стикалися із стрімким зниженням суспільної довіри та падінням рейтингів - розповідає експертка.

Але результати нещодавніх опитувань привертають до себе увагу іншим, додає у коментарі DW генеральний директор КМІС Володимир Паніотто. За його словами, нинішня ситуація принципово відрізняється від попередніх електоральних циклів відсутністю помітних лідерів перегонів. Із цим погоджується і Бекешкіна. "Згадуючи протистояння Ющенка та Януковича і Тимошенко та Януковича, було зрозуміло, що вони вийдуть у другий тур", - розмірковує експертка. Але зараз, коли навіть лідери рейтингів мають підтримку меншу за десять відсотків і відстають один від одного у межах статистичної похибки, спрогнозувати результати навіть першого туру вкрай складно, кажуть соціологи.

Відомі обличчя

За словами Паніотто, результати опитувань демонструють, передусім, тотальну недовіру українських громадян до політичного класу. При цьому стосується це не лише партій владної коаліції та очільників державних інституцій, але й опозиційних політиків, додає експерт.

Він пов'язує це із тим, що зараз вітчизняні ЗМІ працюють набагато вільніше за попередні роки, коли такі болючі питання як корупція висвітлювали лише опозиційні телеканали. Тому інформація про проблемні питання була недоступною для більшості населення України, що споживає новини переважно за допомогою телевізора, додає Паніотто. "Об'єктивні показники вказують, що за останні декілька років рівень бідності та корупції почали знижуватися, втім опитування вказують, що у свідомості українців ситуація, навпаки, погіршується", - каже експерт.

У подібній ситуації цілком очікуваним є високий запит на нові обличчя у політиці, розповідає Бекешкіна. "У нашому грудневому опитуванні 66 відсотків зазначили, що прагнуть побачити нових політиків, але лише 19 відсотків бачать ці нові обличчя", - пояснює експертка.

Продукт телебачення

Втім, і тут, на її думку, вирішальну роль відіграватиме телебачення, адже без підтримки найпопулярнішого серед українців медіа здобути підтримку населення у нових лідерів не буде жодної можливості. "Саме тому логічною є поява у рейтингах вже розкручених серед масового глядача Вакарчука та Зеленського", - каже Бекешкіна. Втім, вона застерігає від поспішних прогнозів - за мінімального розриву між кандидатами першого ешелону, говорити про реальні електоральні перспективи кожного із них поки що зарано.

Водночас, як повідомили у КМІС, Святослава Вакарчука і шоумена Володимира Зеленського включили у в опитування на прохання "анонімного замовника", з ініціативи якого проводилося опитування. Натомість обидва гіпотетичні "кандидати" поки не заявляли про наміри балотуватися на виборах і не ведуть активної політичної діяльності.