Політики у ФРН ставлять під сумнів реалізацію домовленостей Трампа і Кіма

Німецькі політики скептично оцінюють результати саміту президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина. Голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen), котрий представляє консервативну ХДС, визнає "вкрай малоймовірним", що Кім Чен Ин відмовиться від своєї ядерної програми. Про це Реттґен заявив у вівторок, 12 червня, під час розмови з журналістами видань Funke Mediengruppe.

На думку політика, "через потребу Трампа здобути особистий престиж та історичний результат, США опинилися в позиції слабкого". А для Кім Чен Ина саміт виявився "величезним успіхом" у прагненні домогтися міжнародного визнання, за що йому не довелося нічого робити у відповідь, наводить слова політика інформагенція AFP.

Голова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Андреа Налес (Andrea Nahles) також застерегла від передчасної оцінки значення домовленостей Трампа і Кіма. Натомість вона закликала почекати, поки домовленості не будуть підтверджені фактами. За словами Налес, останній саміт Великої сімки (G7) у Канаді показав, що Трамп "не сприймає справді всерйоз ні договори, ні угоди, ні міжнародні формати", передає інформагенція dpa.

Підсумок зустрічі Трампа і Кіма - "непідтверджений чек"

Заступник голови фракції ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП) у Бундестазі Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) назвав результат зустрічі "непідтвердженим чеком". За його словами, підсумковий документ саміту містить "мало конкретики" та залишає без відповіді чимало питань.

На думку голови фракції Зелених у Бундестазі Антона Гофрайтера (Anton Hofreiter), "період напіврозпаду" заяв Трампа - це час, необхідний для написання одного повідомлення в соцмережі Twitter. Довіряти Кім Чен Ину теж не доводиться, вважає політик. "У даному разі ми маємо справу з двома, м'яко кажучи, непостійними характерами", - сказав Гофрайтер.

Співголова Лівої партії Катья Кіппінґ (Katja Kipping) закликали почекати, щоб з'ясувати, чи обіцянка денуклеаризації Корейського півострова "варта того паперу, на якому написана". Поза тим, за її словами, Кім Чен Ин і Дональд Трамп - два непередбачуваних егоцентричних лідери.

Нагадаємо, під час історичної зустрічі 12 червня в Сінгапурі між президентом США Дональдом Трампом та лідером КНДР Кім Чен Ином було підписано спільну заяву про готовність провести ядерне роззброєння Корейського півострова. В ООН, ЄС та МАГАТЕ підтрималикроки з денуклеаризації КНДР.

Дивитись відео 01:57 Now live 01:57 хв Поділитись Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2zKog Зустріч Трампа і Кіма: найцікавіші моменти (12.06.2018)