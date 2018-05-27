 Польща прагне постійного розміщення армії США на своїй території | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.05.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Польща прагне постійного розміщення армії США на своїй території

Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення інфраструктури для розміщення американських військових на постійній основі. У Москві вже заявили, що такий крок зумовить "контрдії".

Американські військові на параді у Варшаві (серпень 2016 року)

Американські військові на параді у Варшаві (серпень 2016 року)

Польща прагне постійного розміщення американських військових на своїй території. Про це в понеділок, 28 травня, заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. Міністр наголосив, що обговорював це питання із американською стороною нещодавно у Вашингтоні. "Результатом наших зусиль є те, що Сенат США зв'язався із Пентагоном щодо оцінки (…) постійної присутності американських військових у Польщі", - заявив Блащак в ефірі польської радіостанції Radio 1, цитує агентство AP. Посадовець додав, що така присутність "відлякує ворога", тож інші країни регіону також хотіли б розмістити у себе американські війська.

DW.COM

Громадянку Росії затримали за "гібридну діяльність", у тому числі через підбурювання до ворожнечі між поляками та українцями. Затримана перебувала в Польщі з 2013 року. (17.05.2018)

До порту польського Гданська прибув вантаж із понад тисячею одиниць американської військової техніки. Розвантаження озброєння відбувається на тлі підготовки до початку російсько-білоруських навчань "Захід-2017". (13.09.2017)

Новинний сайт Onet.pl повідомив, що Польща готова виділити до двох мільярдів доларів США на створення необхідної інфраструктури для розміщення американської бронетанкової дивізії. Лист із відповідними пропозиціями міністерство оборони Польщі направило політикам та конгресменам США.

У Росії прохолодно відреагували на наміри Польщі. Рішення про розміщення на території країни іноземної військової бази - це суверенне право кожної держави, але це відбивається на атмосфері безпеки в регіоні, зазначив 28 травня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков. "Безпосереднє наближення військової структури НАТО до наших кордонів - це, звісно, жодним чином не сприяє безпеці і стабільності на континенті ", - цитує Пєскова інформагенція "Інтерфакс". Пєсков додав, що "ці експансіоністські дії" призведуть до "контрдій з російського боку".

З минулого року американські війська перебувають у Польщі  на тимчасовій ротаційній основі в рамках стратегії НАТО зі зміцнення східних кордонів Альянсу у відповідь на агресивні дії Росії.

Дивитись відео 01:14
Now live
01:14 хв

Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)

Аудіо й відео до теми

Скільки країни-члени НАТО витрачають на оборону? (16.02.2017)  

Також за темою

Bulgarien US-Marines schießen Panzerabwehrrakete Javelin

В Україні відбулись перші випробування Javelin 22.05.2018

Президент України Петро Порошенко повідомив про перші випробування ракетних комплексів Javelin, які надали Сполучені Штати Америки.

USA Fracking Bohrstelle Pipeline Gas Druck Leitung Kalifornien

Експортер номер один: як США і Росія змагаються за європейський ринок газу 25.05.2018

Німеччина вітає плани США збільшити поставки газу до Європи, але й тримається за "Північний потік-2". Євросоюз стає майданчиком боротьби двох гігантів-експортерів газу - США та Росії

Brüssel - Konferenz CEE

Як Україні зберегти транзит газу: загроза не лише від "Північного потоку-2" 26.05.2018

В ЄС погоджуються, що Україна має зберігати важливу роль у транзиті газу. Загрозу становить не лише "Північний потік-2". Вирішенню проблеми не сприяють і конфлікти між Варшавою, Берліном і Брюсселем.

Докладно

Чимало ветеранів по поверненні з війни залишилися без роботи

Ветерани АТО у пошуках роботи

Як колишні військові шукають роботу - у репортажі DW з фестивалю вакансій у Києві. 

Сонячні електростанції.

Чи можна заробити на сонячних панелях? (відео)

Урядовці стверджують, що власники сонячних електростанцій можуть заробляти до 30 тис.грн в місяць. DW перевірила це. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  