Польща купує американські системи ПРО Patriot за 4,75 мільярда доларів

Польща та Сполучені Штати Америки домовилися про купівлю систем протиракетної оборони Patriot. Польський міністр оборони Маріуш Блащак у середу, 28 березня, підписав відповідну угоду на 4,75 мільярда доларів.

Згідно з документом, перші системи Patriot Польща отримає у 2022 році. "Ми підписуємо контракт на постачання сучасної системи, яка довела свою надійність у багатьох країнах і завдяки якій ми долучаємося до елітної групи держав, що мають ефективну зброю,яка гарантує безпеку", - цитує Блащака інформагенція AFP. Попередньо про продаж систем ПРО Польща та США домовилися ще в липні 2017 року.

Нагадаємо, минулого року Польща заявляла про намір виділити додатково 200 мільярдів злотих (55 мільярдів доларів США) на потреби оборони до 2032 року. На тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на сході України Польща занепокоєна ризиками з боку Москви і шукає шляхів посилення своєї обороноздатності.