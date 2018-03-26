 Польща купує американські системи ПРО Patriot за 4,75 мільярда доларів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

Польща купує американські системи ПРО Patriot за 4,75 мільярда доларів

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду про купівлю американських систем протиракетної оборони Patriot на 4,75 мільярда доларів. Перші системи Patriot надійдуть до Польщі у 2022 році.

Американська система Patriot

Американська система протиракетної оборони Patriot

DW.COM

До порту польського Гданська прибув вантаж із понад тисячею одиниць американської військової техніки. Розвантаження озброєння відбувається на тлі підготовки до початку російсько-білоруських навчань "Захід-2017". (13.09.2017)

Президент Польщі Броніслав Коморовський оголосив про рішення уряду країни закупити в США зенітно-ракетні комплекси Patriot. Окрім того, Польща хоче придбати для армії нові гелікоптери. (21.04.2015)

Польща та Сполучені Штати Америки домовилися про купівлю систем протиракетної оборони Patriot. Польський міністр оборони Маріуш Блащак у середу, 28 березня, підписав відповідну угоду на 4,75 мільярда доларів.

Згідно з документом, перші системи Patriot Польща отримає у 2022 році. "Ми підписуємо контракт на постачання сучасної системи, яка довела свою надійність у багатьох країнах і завдяки якій ми долучаємося до елітної групи держав, що мають ефективну зброю,яка гарантує безпеку", - цитує Блащака інформагенція AFP. Попередньо про продаж систем ПРО Польща та США домовилися ще в липні 2017 року.

Нагадаємо, минулого року Польща заявляла про намір виділити додатково 200 мільярдів злотих (55 мільярдів доларів США) на потреби оборони до 2032 року. На тлі анексії Криму Росією і участі РФ у конфлікті на сході України Польща занепокоєна ризиками з боку Москви і шукає шляхів посилення своєї обороноздатності.

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