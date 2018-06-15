Половина мігрантів з судна Aquarius проситиме про притулок у Франції

Майже половина з 629 мігрантів з судна Aquarius, яких було врятованому у Середземному морі понад тиждень тому, зголосилася просити про притулок у Франції. Про це в понеділок, 18 червня, повідомив уряд Іспанії, яка прийняла судно Aquarius з мігрантами після того, як його відмовилися прийняти в Італії та на Мальті. Франція заявила, що співпрацюватиме із іспанськими органами задля опрацювання документів мігрантів. У Валенсії уточнили, що серед новоприбулих шукачів притулку 450 чоловіків, 80 жінок, з яких щонайменше семеро вагітні, 89 підлітків і 11 дітей віком до 13 років.

Команда французького відомства у справах біженців (Ofpra) готується відправитися до Валенсії, куди Aquarius та ще два кораблі, які допомагали доправити мігрантів до Іспанії, прибули напередодні. "Щойно іспанська влада поінформує нас про кількість людей, з якими ми матимемо справу, команда Ofpra відправиться на місце і проведе співбесіди та перевірить, чи мають ці люди право на притулок", - заявив глава Ofpra Паскаль Бріс, цитує агентство AFP.

Кілька днів тому Париж заявив про готовність прийняти частину новоприбулих з судна Aquarius, які прагнули дістатися саме Франції. Іспанський уряд подякував французькому президенту Еммануелю Макрону та назвав жест Парижа прикладом для співпраці європейських країн.

Нагадаємо, 629 мігрантів були врятовані у Середземному морі у ніч на 10 червня під час шести різних рятувальних операцій, проведених неурядовими організаціями SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійською береговою охороною.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи.