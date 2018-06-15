 Половина мігрантів з судна Aquarius проситиме про притулок у Франції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.06.2018

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Новини

Половина мігрантів з судна Aquarius проситиме про притулок у Франції

Франція готується направити команду відомства у справах біженців до Валенсії, щоб перевірити, чи мають новоприбулі мігранти право на притулок.

Судно Aquarius у порту Валенсії

Судно Aquarius у порту Валенсії

Майже половина з 629 мігрантів з судна Aquarius, яких було врятованому у Середземному морі понад тиждень тому, зголосилася просити про притулок у Франції. Про це в понеділок, 18 червня, повідомив уряд Іспанії, яка прийняла судно Aquarius з мігрантами після того, як його відмовилися прийняти в Італії та на Мальті. Франція заявила, що співпрацюватиме із іспанськими органами задля опрацювання документів мігрантів. У Валенсії уточнили, що серед новоприбулих шукачів притулку 450 чоловіків, 80 жінок, з яких щонайменше семеро вагітні, 89 підлітків і 11 дітей віком до 13 років.

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Команда французького відомства у справах біженців (Ofpra) готується відправитися до Валенсії, куди Aquarius та ще два кораблі, які допомагали доправити мігрантів до Іспанії, прибули напередодні. "Щойно іспанська влада поінформує нас про кількість людей, з якими ми матимемо справу, команда Ofpra відправиться на місце і проведе співбесіди та перевірить, чи мають ці люди право на притулок", - заявив глава Ofpra Паскаль Бріс, цитує агентство AFP.

Кілька днів тому Париж заявив про готовність прийняти частину новоприбулих з судна Aquarius, які прагнули дістатися саме Франції. Іспанський уряд подякував французькому президенту Еммануелю Макрону та назвав жест Парижа прикладом для співпраці європейських країн.

Нагадаємо, 629 мігрантів були врятовані у Середземному морі у ніч на 10 червня під час шести різних рятувальних операцій, проведених неурядовими організаціями SOS Méditerranée та "Лікарі без кордонів", а також італійською береговою охороною.

За даними ООН, за перші п'ять місяців 2018 року до Європи Середземним морем прибули загалом 35,5 тисяч мігрантів, з яких третина - до Іспанії. При цьому щонайменше 792 особи загинули під час спроби дістатися берегів Європи.

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    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

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    Надзвичайна ситуація в таборах

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  • Порятунок у морі

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    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

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    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

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