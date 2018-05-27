 Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція відкрила провадження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.06.2018

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Новини

Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція відкрила провадження

Правоохоронці намагаються встановити причину пожежі. У ДСНС повідомили про зменшення площі пожежі до трьох гектарів.

Задимлення внаслідок пожежі поблизу ЧАЕС

Задимлення внаслідок пожежі поблизу ЧАЕС

У Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення вранці у середу, 6 червня, тривають заходи з ліквідації окремих осередків пожежі. "Cтаном на 10:30 площу пожежі зменшено до трьох гектарів. Спостерігається тління трьох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків", - повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на своєму сайті.

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Арка безпеки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС була зведена в 2016 році, але досі не введена в експлуатацію. Про причини затримки і пов'язані з цим ризики - у статті DW. (25.04.2018)

Поблизу ЧАЕС гасять пожежу. Український уряд запевняє, що ситуація під контролем, підвищення рівня радіації немає. (05.06.2018)

До гасіння пожежі залучено 35 одиниць техніки та 150 осіб. Авіацією ДСНС з початку робіт здійснено літаками АН-32П 16 скидань води (128 тонн), вертольотом Мі-8 здійснено 21 скидання води (42 тонни), зазначається у повідомленні.

Головне управління Національної поліції України в Київській області відкрило кримінальне провадження за статтею "знищення або пошкодження лісових масивів" у зв'язку із загорянням сухої трави і лісу в зоні відчуження. Правоохоронці намагаються встановити причину пожежі, з’ясувати всі обставини задимлення та загоряння, йдеться у повідомленні управління на сайті. 

Керівник ДСНС Микола Чечоткін ввечері у вівторок, 5 червня, повідомив, що на місці пожежі були знайдені факели. "Слідчі органи встановлюють їхню приналежність і взагалі, чи мають вони стосунок до цієї пожежі", - сказав Чечоткін на брифінгу в Києві.

За даними ДСНС, у Києві радіаційний фон становить 11 мікрорентген на годину. При цьому в ДСНС додають, що безпечний рівень - до 30 мікрорентген на годину.

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