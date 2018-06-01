 Пожежа поблизу ЧАЕС: у Києві говорять про контроль над ситуацією | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.06.2018

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Новини

Пожежа поблизу ЧАЕС: у Києві говорять про контроль над ситуацією

Поблизу ЧАЕС гасять пожежу. Український уряд запевняє, що ситуація під контролем, підвищення рівня радіації немає.

Чорнобильська АЕС

Чорнобильська АЕС, квітень 2018 року

У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) сталося займання трави. Інцидент трапився у вівторок, 5 червня. За даними Державного агентства з управління зоною відчуження, займання не призвело до погіршення радіаційної ситуації й не становить загрози для об'єктів станції.

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Арка безпеки над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС була зведена в 2016 році, але досі не введена в експлуатацію. Про причини затримки і пов'язані з цим ризики - у статті DW. (25.04.2018)

Плани України та інших держав подовжити на 10 років роботу старих ядерних реакторів - дуже ризиковані, заявила в інтерв'ю DW голова природоохоронного комітету Бундестагу Сильвія Коттінґ-Уль після відвідання ЧАЕС. (26.04.2018)

Україна прагне перетворити Чорнобильську зону на інвестиційний проект та заробляти на ній. Економічний потенціал зони - енергія сонця і вітру. Однак через бюрократію амбітні економічні плани залишаються нереалізованими. (26.04.2018)

"У найкоротші терміни пожежні розрахунки розпочали гасіння. Наразі триває ліквідація окремих осередків пожежі", - повідомляється на сторінці Держагентства в соцмережі Facebook. На території промислового майданчика ЧАЕС загоряння не виявлено. Так само не спостерігається загрози розповсюдження пожежі на об'єкти атомної електростанції. Подія також не справила негативного впливу на радіаційний стан промислового майданчика ЧАЕС. Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на проммайданчику ЧАЕС залишається в нормі, повідомив голова Держслужби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, передає "Інтерфакс-Україна".

Гройсман каже про контроль над ситуацією

Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман запевнив, що ситуація в зоні поблизу ЧАЕС цілком контрольована. Про це глава українського уряду повідомив на своїй Facebook-сторінці. За словами Гройсмана, охоплена вогнем площа не перевищує 10 гектарів. Він також зазначив, що на боротьбу з вогнем спрямовано "понад 100 осіб, три десятки техніки, пожежний літак АН-32 і вертоліт Мі-8".

У прес-службі міністерства екології та природних ресурсів України заявили про 126 осіб та 29 одиниць техніки, залучених до гасіння пожежі.

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Як природа відвойовує Чорнобиль (26.04.2018)

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