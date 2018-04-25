 Пожежа поблизу колишніх артскладів у Балаклії: оголошено часткову евакуацію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.05.2018
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Новини

Пожежа поблизу колишніх артскладів у Балаклії: оголошено часткову евакуацію

У Балаклії Харківської області на військовій базі, де в березні 2017 року на артилерійських складах сталася пожежа, спалахнула суха трава. У місті евакуюють жителів прилеглого до арсеналу району.

Пожежа на артилерійських складах у Балаклії в березні 2017 року

Пожежа на артилерійських складах у Балаклії в березні 2017 року (фото з архіву)

На території колишнього сховища артилерійських боєприпасів поблизу Балаклії Харківської області під час ліквідації залишків снарядів загорілася суха трава. Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) у четвер, 3 травня. В повідомленні зазначається, що до локалізації пожежі залучено два пожежних танки і інженерну машину розгородження. "Особовий склад, який залучався до робіт з розмінування на складі, евакуйований", - додали в Генштабі.

Як повідомила очільниця Харківськї обласної державної адміністрації Юлія Світлична, пожежа на колишній технічній території 65-го арсеналу у Балаклії розпочалась під час проведення робіт із розмінування. "Ситуація контрольована. Про евакуацію всього міста не йдеться. Евакуюють вулицю Арсенальну та прилеглий до території арсеналу приватний сектор", - наводить сайт ОДА слова Світличної.

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Як повідомлялося, в ніч на 23 березня 2017 року почалися вибухи на території 65 арсеналу, неподалік від Балаклії. Тоді в результаті детонації боєприпасів загинула жінка, троє осіб постраждали. Пізніше в лікарні померла ще одна постраждала. В результаті вибухів у Балаклії було зруйновано і пошкоджено 392 об'єкти. У багатоквартирному житловому фонді було пошкоджено 117 будинків, з яких 4 підлягають знесенню. У приватному секторі було пошкоджено 228 будинків, 2 - зруйновано. Пошкоджено 14 об'єктів соціальної сфери.

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