 Пожежа на нафтовій свердловині в Індонезії: щонайменше 10 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пожежа на нафтовій свердловині в Індонезії: щонайменше 10 загиблих

Пожежа сталася тоді, коли нелегальна свердловина переповнилася нафтою і люди зібралися навколо, щоб її зібрати.

Свердловина продовжує горіти

Свердловина продовжує горіти

DW.COM

У західній частині Бахрейну виявлені багаті поклади нафти та газу, що значно перевищують усі дотеперішні запаси чорного золота й блакитного палива країни. (01.04.2018)

Пожежники Нью-Йорка локалізували пожежу у хмарочосі Дональда Трампа, однак одна людина загинула. (08.04.2018)

Щонайменше, 10 людей загинули і близько 40 осіб отримали опіки внаслідок пожежі на нафтовій свердловині у провінції Ачех на північному заході Індонезії. Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на посадовців індонезійського Агентства із попередження катастроф. Поки що вогонь не загасили, і свердловина продовжує горіти. Компанія Petramina, яка здійснює видобуток на території поблизу пожежі, надає обладнання для подолання наслідків пожежі.

За даними відомства, пожежа виникла рано вранці в середу, 25 квітня. Полум'я на неофіційно пробуреній свердловині глибиною 250 метрів спалахнуло тоді, коли з неї стала надходити нафта і люди зібралися навколо, щоб зібрати пальне, що витікало. У державному відомстві припускають, що хтось міг курити у цей час неподалік. Нелегальні свердловини є типовими для сільської місцевості цього регіону. 

Також за темою

Пожежа у Кемерові: люди вимагають не приховувати правди (27.03.2018) 27.03.2018

Після пожежі у ТРЦ "Зимова вишня" мешканці Кемерова вийшли на стихійний мітинг, бо не вірять місцевій владі і вимагають не приховувати правду про кількість загиблих.

Russland Brand im Einkaufszentrum der sibirischen Stadt Kemerowo

Коментар: Трагедія в Кемерові як криза довіри у російському суспільстві 28.03.2018

Пожежа в торговельному центрі "Зимова вишня" в Кемерові продемонструвала, що у російського суспільства зникло почуття самозбереження, пише політолог Іван Преображенський спеціально для DW.

Großbritannien Explosion in Leicester

Жертвами вибуху у британському Лестері стали щонайменше четверо людей 26.02.2018

Щонайменше четверо людей загинули і ще четверо отримали поранення через вибух в англійському місті Лестері. Поліція не вважає це терактом.

Докладно

Репортери без кордонів відзначають погіршення ситуації зі свободою ЗМІ в Європі

У Європі погіршилася ситуація зі свободою преси

Серед країн, де у 2017 році найбільше погіршилась ситуація зі свободою слова, - низка держав ЄС. 

Індустрія 4.0 - скрізь на Ганноверському ярмарку (DW/H.Böhme)

Як виглядатиме Індустрія 4.0

Зазирнути у майбутнє пропонує Ганноверський ярмарок. Репортаж DW. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  