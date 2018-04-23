Пожежа на нафтовій свердловині в Індонезії: щонайменше 10 загиблих

Щонайменше, 10 людей загинули і близько 40 осіб отримали опіки внаслідок пожежі на нафтовій свердловині у провінції Ачех на північному заході Індонезії. Про це повідомляє інформагенція Reuters із посиланням на посадовців індонезійського Агентства із попередження катастроф. Поки що вогонь не загасили, і свердловина продовжує горіти. Компанія Petramina, яка здійснює видобуток на території поблизу пожежі, надає обладнання для подолання наслідків пожежі.

За даними відомства, пожежа виникла рано вранці в середу, 25 квітня. Полум'я на неофіційно пробуреній свердловині глибиною 250 метрів спалахнуло тоді, коли з неї стала надходити нафта і люди зібралися навколо, щоб зібрати пальне, що витікало. У державному відомстві припускають, що хтось міг курити у цей час неподалік. Нелегальні свердловини є типовими для сільської місцевості цього регіону.