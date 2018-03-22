 Пожежа в торговельному центрі в Росії: щонайменше 7 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018
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Новини

Пожежа в торговельному центрі в Росії: щонайменше 7 загиблих

За попередніми даними, семеро людей загинули під час пожежі в торговельному центрі в російському місті Кемерово, близько 70 - постраждали, повідомляють в оперативному штабі. Гасіння пожежі досі триває.

Гасіння пожежі в ТРЦ Зимова вишня в російському Кемерово досі триває

Гасіння пожежі в ТРЦ "Зимова вишня" в російському Кемерово

За попередніми даними, щонайменше семеро людей загинули в неділю, 25 березня, внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі російського міста Кемерово. Про це повідомляє російська агенція ТАСС з посиланням на дані оперативного штабу гасіння пожежі.

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"Виявлено тіла двох загиблих. Кількість загиблих під час пожежі у торговельному центрі "Зимова вишня" зросла до семи осіб", - сказав представник оперативного штабу. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих - трьох дітей та однієї жінки, які перебували в ігровій кімнаті, а також одного чоловіка. Також повідомляється про загалом 69 постраждалих, серед яких 40 дітей.

По медичну допомогу звернулися понад 30 осіб, 20 з яких перебувають у лікарнях, одна людина - у реанімації. Про це повідомив заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов. Він також зазначив, що, за попередньою інформацією, джерело загоряння було в дитячій батутній кімнаті на останньому, четвертому, поверсі центру, куди хтось із дітей міг принести запальничку, наводить слова чиновника агентство "Інтерфакс".

У російському МНС повідомили, що 35 людей досі вважаються зниклими безвісти. На місце події вилетів голова МНС Володимир Пучков, повідомляє прес-служба міністерства. Станом на вечір неділі ліквідація пожежі триває.
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