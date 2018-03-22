Пожежа в торговельному центрі в Росії: щонайменше 7 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2018

За попередніми даними, щонайменше семеро людей загинули в неділю, 25 березня, внаслідок пожежі у торговельно-розважальному центрі російського міста Кемерово. Про це повідомляє російська агенція ТАСС з посиланням на дані оперативного штабу гасіння пожежі.

"Виявлено тіла двох загиблих. Кількість загиблих під час пожежі у торговельному центрі "Зимова вишня" зросла до семи осіб", - сказав представник оперативного штабу. Раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих - трьох дітей та однієї жінки, які перебували в ігровій кімнаті, а також одного чоловіка. Також повідомляється про загалом 69 постраждалих, серед яких 40 дітей.

По медичну допомогу звернулися понад 30 осіб, 20 з яких перебувають у лікарнях, одна людина - у реанімації. Про це повідомив заступник губернатора Кемеровської області Володимир Чернов. Він також зазначив, що, за попередньою інформацією, джерело загоряння було в дитячій батутній кімнаті на останньому, четвертому, поверсі центру, куди хтось із дітей міг принести запальничку, наводить слова чиновника агентство "Інтерфакс".

У російському МНС повідомили, що 35 людей досі вважаються зниклими безвісти. На місце події вилетів голова МНС Володимир Пучков, повідомляє прес-служба міністерства. Станом на вечір неділі ліквідація пожежі триває.