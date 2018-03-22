Пожежа в Кемерові: кількість загиблих перевищила 50 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2018

Кількість загиблих під час пожежі в торговельному центрі в російському місті Кемерово, за останніми даними, становить 53 особи, повідомили в оперативному штабі на місці надзвичайної події зранку в понеділок, 26 березня. Ще 16 осіб вважаються зниклими безвісти, серед них є діти.

Інформація про кількість постраждалих надходить суперечлива. Називається кількість від 48 до 84 осіб, які отримали травми. Раніше у штабі з гасіння пожежі були вивішені списки зниклих безвісти, серед них цілі сім'ї. У списку є діти різного віку, від 2 до 17 років.

Пожежні понад 12 годин намагаються загасити полум'я у ТЦ в Кемерово

Пошуки зниклих безвісти ускладнені тим, що не в усі приміщення торгового центру можна потрапити - там занадто сильне задимлення і висока температура. Утім, як повідомило зранку в понеділок агентство "Інтерфакс" з посиланням на джерела в оперативному штабі з гасіння пожежі, після 12 годин боротьби з пожежею вогнеборцям вдалось загасити відкритий вогонь. Раніше неодноразово оголошували про ліквідацію відкритого полум'я, проте знову і знову знаходили нові осередки.