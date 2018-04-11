 Повстання у Варшавському гетто: як євреї рятували своїх дітей (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.04.2018
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Політика й суспільство

Повстання у Варшавському гетто: як євреї рятували своїх дітей (відео)

19 квітня вшановуватимуть 75-ту річницю повстання у Варшавському гетто. Багатьом єврейським родинам вдалося тоді врятувати своїх дітей. Лише через десятки років врятовані дізналися про свою долю.

70 Jahre Aufstand im Warschauer Ghetto (picture-alliance/dpa)

Єврейські родини намагалися врятувати дітей

Їй було лише 4 роки, коли її визволили з Варшавського гетто. Йоанна Соболевська-Пиз завдячує цим польським підпільникам. Але історію свого порятунку вона дізналася набагато пізніше. Батьки-євреї організували її втечу з гетто. За день до повстання маленьку Йоанну передали активістці польського підпілля, яка мешкала в цьому районі Варшави. Жінка знайшла для дитини прийомних батьків, ті похрестили її як католичку. Лише у 18 років Йоанна дізналась про те, що вона єврейка. Як саме - дивіться у репортажі DW з Варшави.

 

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