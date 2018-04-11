Повстання у Варшавському гетто: як євреї рятували своїх дітей (відео)

19 квітня вшановуватимуть 75-ту річницю повстання у Варшавському гетто. Багатьом єврейським родинам вдалося тоді врятувати своїх дітей. Лише через десятки років врятовані дізналися про свою долю.
Їй було лише 4 роки, коли її визволили з Варшавського гетто. Йоанна Соболевська-Пиз завдячує цим польським підпільникам. Але історію свого порятунку вона дізналася набагато пізніше. Батьки-євреї організували її втечу з гетто. За день до повстання маленьку Йоанну передали активістці польського підпілля, яка мешкала в цьому районі Варшави. Жінка знайшла для дитини прийомних батьків, ті похрестили її як католичку. Лише у 18 років Йоанна дізналась про те, що вона єврейка. Як саме - дивіться у репортажі DW з Варшави.
Польща розшукує 1600 колишніх есесівців. Їх звинувачують у вчиненні воєнних злочинів в німецьких концтаборах. Часу для притягання їх до відповідальності - обмаль. За допомогою звернулись до Інтерполу. (01.02.2018)