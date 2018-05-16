Повернути радість життя: завдання повоєнної моди в Європі

Повернути радість життя - таке завдання взялися втілювати провідні європейські модельєри і дизайнери повоєнних десятиліть, коли зробили ставку на розкіш, яскраві кольори й оригінальність. Колекції одягу провідних кутюр'є представила нова виставка під назвою "Шанель, Діор, Пуччі: легенди моди 1950-70-х років", яка відкрилася в Любеку.

Пальто від Christian Lacroix

Експонати для виставки позичила колекціонерка з Дюссельдорфа Моніка Ґоттліб (Monika Gottlieb). Йдеться про понад 50 суконь та костюмів від великих дизайнерів, а також прикраси, сумки, капелюшки, взуття та інші аксесуари. Виставка, як наголошують її організатори, відчиняє двері в блискучий світ моди і показує "складне і прекрасне високе мистецтво дизайну одягу". Протягом трьох місяців в Любеку можна буде милуватися творіннями будинків високої моди Chanel, Dior і Pucci, шедеврами легендарних модельєрів Іва Сен-Лорана, Юбера де Живанші, Крістіана Лакруа, П'єра Кардена, Роберти ді Камеріно, Ніни Річчі, Маггі Руфф і Ельзи Скіапареллі.

"Прекрасне завжди домінувало в моєму житті, - розповідає колекціонерка Моніка Готтліб. - Ще з дитячих років мене зачаровувала гармонія стилю і елегантного життя". Директорка музею St. Annen і кураторка виставки Даґмар Тойбе (Dagmar Täube) пишається нагодою вперше запропонувати на розсуд громадськості таку неординарну приватну колекцію. На особливу увагу заслуговують, за її словами, вишукані бальні сукні золотої епохи високої моди з блискучої тафти, з драпіруванням і мереживом.

Три центри високої моди

Виставка в Любеку представляє унікальні дизайнерські творіння трьох головних центрів високої моди тієї епохи: Франції, Італії та США. Експонати показують смаки повоєнних років, дух того часу, а також індивідуальні вподобання кутюр'є.

Вечірня сукня від Jean Louis Scherrer

Мода від Крістіана Діора 1950-х років та стиль New Look спричинили революцію в одязі: модними стали стрункі талії, вузький верх і пишні спідниці-дзвони, капелюшки з широкими крисами і довгі рукавички. На жіночне вбрання витрачали неймовірну кількість тканини та оздоблення, за що колекції Діора не раз критикували. Роботи Коко Шанель ще до Другої світової війни зробили переворот в світі високої моди і продовжували впливати на моду в перші повоєнні десятиліття. Для фірмового стилю Шанель характерні підкреслена простота і елегантність силуету, вишукана якість матеріалів, а також ретельне поєднання одягу і аксесуарів.

Ще з 20-х років XX століття американська мода вважалася уособленням невимушеного, сучасного і динамічного життя. Після війни центрами високої моди в США стали Нью-Йорк і Чикаго, де працювали такі впливові кутюр'є як Білл Бласс і Норман Норелл. А голлівудські зірки і перші леді з Вашингтона популяризували американський гламур в усьому світі.

Спідниця і окуляри від Emilio Pucci

В Італії в 1950-ті роки одним з найпопулярніших модельєрів став Еміліо Пуччі. Його шовкові шарфи з незвичайними яскравими візерунками, а також шовкові блузки та сукні з набивним малюнком охоче вдягали такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джина Лоллобриджида та Жаклін Кеннеді. Решта італійських кутюр'є також віддавали перевагу невимушеній легкості, яскравим фарбам і сміливим орнаментам, що досі відрізняє Alta Moda від її французької суперниці Haute Couture.

Висока мода повоєнного періоду, як показує експозиція в Любеку, стала по-справжньому революційною, а її відлуння досі можна впізнати в колекціях великих і малих будинків моди XXI століття.

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