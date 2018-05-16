 Повернути радість життя: завдання повоєнної моди в Європі | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 16.05.2018
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Культура й стиль життя

Повернути радість життя: завдання повоєнної моди в Європі

Після втрат Другої світової війни багато хто мріяв почати нове життя - красиве, яскраве і безтурботне. Тодішня мода підхопила тренд та допомогла людям забути воєнну епоху.

Цей логотип складно не впізнати. Сумка і туфлі від Chanel

Цей логотип складно не впізнати. Сумка і туфлі від Chanel

Повернути радість життя - таке завдання взялися втілювати провідні європейські модельєри і дизайнери повоєнних десятиліть, коли зробили ставку на розкіш, яскраві кольори й оригінальність. Колекції одягу провідних кутюр'є представила нова виставка під назвою "Шанель, Діор, Пуччі: легенди моди 1950-70-х років", яка відкрилася в Любеку.

Пальто від Christian Lacroix

Пальто від Christian Lacroix

Експонати для виставки позичила колекціонерка з Дюссельдорфа Моніка Ґоттліб (Monika Gottlieb). Йдеться про понад 50 суконь та костюмів від великих дизайнерів, а також прикраси, сумки, капелюшки, взуття та інші аксесуари. Виставка, як наголошують її організатори, відчиняє двері в блискучий світ моди і показує "складне і прекрасне високе мистецтво дизайну одягу". Протягом трьох місяців в Любеку можна буде милуватися творіннями будинків високої моди Chanel, Dior і Pucci, шедеврами легендарних модельєрів Іва Сен-Лорана, Юбера де Живанші, Крістіана Лакруа, П'єра Кардена, Роберти ді Камеріно, Ніни Річчі, Маггі Руфф і Ельзи Скіапареллі.

"Прекрасне завжди домінувало в моєму житті, - розповідає колекціонерка Моніка Готтліб. - Ще з дитячих років мене зачаровувала гармонія стилю і елегантного життя". Директорка музею St. Annen і кураторка виставки Даґмар Тойбе (Dagmar Täube) пишається нагодою вперше запропонувати на розсуд громадськості таку неординарну приватну колекцію. На особливу увагу заслуговують, за її словами, вишукані бальні сукні золотої епохи високої моди з блискучої тафти, з драпіруванням і мереживом.

Три центри високої моди

Виставка в Любеку представляє унікальні дизайнерські творіння трьох головних центрів високої моди тієї епохи: Франції, Італії та США. Експонати показують смаки повоєнних років, дух того часу, а також індивідуальні вподобання кутюр'є. 

Вечірня сукня від Jean Louis Scherrer

Вечірня сукня від Jean Louis Scherrer

Мода від Крістіана Діора 1950-х років та стиль New Look спричинили революцію в одязі: модними стали стрункі талії, вузький верх і пишні спідниці-дзвони, капелюшки з широкими крисами і довгі рукавички. На жіночне вбрання  витрачали неймовірну кількість тканини та оздоблення, за що колекції Діора не раз критикували. Роботи Коко Шанель ще до Другої світової війни зробили переворот в світі високої моди і продовжували впливати на моду в перші повоєнні десятиліття. Для фірмового стилю Шанель характерні підкреслена простота і елегантність силуету, вишукана якість матеріалів, а також ретельне поєднання одягу і аксесуарів.

Ще з 20-х років XX століття американська мода вважалася уособленням невимушеного, сучасного і динамічного життя. Після війни центрами високої моди в США стали Нью-Йорк і Чикаго, де працювали такі впливові кутюр'є як Білл Бласс і Норман Норелл. А голлівудські зірки і перші леді з Вашингтона популяризували американський гламур в усьому світі.

Спідниця і окуляри від Emilio Pucci

Спідниця і окуляри від Emilio Pucci

В Італії в 1950-ті роки одним з найпопулярніших модельєрів став Еміліо Пуччі. Його шовкові шарфи з незвичайними яскравими візерунками, а також шовкові блузки та сукні з набивним малюнком охоче вдягали такі знаменитості, як Елізабет Тейлор, Джина Лоллобриджида та Жаклін Кеннеді. Решта італійських кутюр'є також віддавали перевагу невимушеній легкості, яскравим фарбам і сміливим орнаментам, що досі відрізняє Alta Moda від її французької суперниці Haute Couture.

Висока мода повоєнного періоду, як показує експозиція в Любеку, стала по-справжньому революційною, а її відлуння досі можна впізнати в колекціях великих і малих будинків моди XXI століття.

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Висока мода у філармонії на Ельбі: Карл Лаґерфельд показав свою колекцію у Гамбурзі (12.12.2017)

  • Frankreich Modenschau Donatella Versace in Paris

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    Versace з Мілана

    Цього року в Парижі першою представила свою колекцію Донателла Версаче, італійська дизайнер з будинку моди Gianni Versace. Колекції від Versace часто вирізняються своєю екстравагантністю, експериментальністю, яскравістю й пишними прикрасами. Донателла Версаче, вірогідно, хотіла відсвяткувати красу жіночого тіла: замість худорлявих дівчат на подіумі з'явились і моделі з округлими формами.

  • Christian Dior

    П'ять найвідоміших будинків моди

    Christian Dior

    "Висока мода повинна завжди залишатися живою та відповідати вимогам життя сучасної жінки", - сказав Крістіан Діор 1953 року. Перший показ заснованого ним будинку мод відбувся майже 70 років тому. Тоді Діор хотів відійти від моди воєнних часів. У 2015 році бельгійєць Раф Сімонс, який нещодавно пішов з посади креативного директора Dior, продемонстрував публіці вечірні сукні з дуже тонкої тканини.

  • Chanel

    П'ять найвідоміших будинків моди

    Chanel

    Вона створила костюм, що складався з твідового піджака без комірця та спідниці кльош. Але найбільшу славу Коко Шанель принесла "маленька чорна сукня". Позиції головного дизайнера успішного будинку моди - німця Карла Лаґерфельда - залишаються непохитними. Рік тому він представив у Парижі цю білосніжну колекцію-мрію.

  • Giorgio Armani

    П'ять найвідоміших будинків моди

    Джорджо Армані

    На його покази зазвичай приходить невелике коло вибраних поціновувачів. Джорджо Армані ніколи не вивчав модний дизайн і спочатку цікавився елегантним чоловічим одягом. У його одязі для сучасних жінок віддзеркалюється чиста функціональність - як-от на паризькому показі торік.

  • Jean Paul Gaultier

    П'ять найвідоміших будинків моди

    Жан-Поль Готьє

    Його вважають "жахливою дитиною" французького світу моди. Творіння Жана-Поля Готє вражають своєю незвичайністю. От чому такі зірки, як Мадонна або Кайлі Міноуг так люблять його вбрання. За два роки його будинок моди відзначатиме 30-річчя. Час від часу Готьє представляє також колекції готового одягу, але його серце належить світу високої моди.

    Автор: Елена Кляйн


 

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