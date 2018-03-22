 Повернення до Львова: від трагедії до права | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.03.2018
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Культура й стиль життя

Повернення до Львова: від трагедії до права

У цій книзі - п'ять головних героїв: повішений після Нюрнберзького процесу нацист, два видатних юристи, які готували цей процес, дід автора і... місто Львів.

Про Львів написали нову книгу

Людину, яка написала документальну книгу "Повернення до Львова" (в англійському оригіналі - "East West Street"), добре знають не тільки в Україні. Філіп Сендс - один з найвідоміших експертів у галузі міжнародного права, що представляє, зокрема, інтереси уряду Македонії в суперечці з Грецією щодо назви країни. Кілька років тому юрист Сендс приїхав до Львова, де читав лекцію про права людини. Він шукав будинок, в якому колись жили його дід Леон Бухгольц, батьки Леона, його брати і сестри, які стали під час війни жертвами Голокосту. Леон - єдиний, хто залишився в живих.

Історія дискримінації, історія права

Особиста, сімейна історія автора книги тісно переплетена з історією права, точніше кажучи - двох юридичних термінів, які стали важливою складовою міжнародного права після Другої світової війни, коли готувалися суди над нацистськими злочинцями.

Вулиця львівського ґетто, фото 1942 року

Вулиця львівського ґетто, фото 1942 року

Йдеться про "геноцид" і "злочини проти людяності" (в деяких навіть офіційних документах використовується інший переклад англійського crimes against humanity - злочини проти людства).

Різниця в юридичному сенсі полягає в тому, що злочини проти людяності - це систематичні вбивства, депортації, тортури дуже великої кількості людей. А коли говорять про геноцид, то йдеться про знищення не окремих осіб, а груп - за етнічними, расовими, релігійними ознаками. Відповідно і звинувачення в геноциді може бути спрямоване не тільки проти конкретних осіб, а й проти групи в цілому, до якої належать звинувачені.

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Як реформувати транспортний рух у місті з користю? Німецькі експерти приїхали до Львова, щоб поділитись своїм досвідом і розповісти, як можна зробити місто мобільнішим і екологічнішим. (05.10.2017)

Влада Львівщини сподівається залучити ізраїльські кошти у масштабний проект збереження та реконструкції кам’яної оборонної синагоги у місті Броди. Для її відновлення необхідно принаймні 2-3 мільйони гривень. (16.08.2009)

Процес століття: 70 років тому в Нюрнберзі пролунали вироки підсудним керівникам нацистського рейху. (01.10.2016)

Як пише Філіп Сендс, обидва терміни стали частиною міжнародного права завдяки вихідцям зі Львова, точніше кажучи - двом студентам юридичного факультету Львівського університету: Рафаелю Лемкіну і Гершу Лаутерпахту. Згодом вони емігрували: Лаутерпахт після революції - до Великобританії, Лемкін, який ледь встиг врятуватися від нацистів, - до США. У обох батьки загинули під час Голокосту в Польщі та Україні. Обидва стали відомими експертами (Лаутерпахт, наприклад, був професором міжнародного права в Кембриджі), брали активну участь в підготовці Нюрнберзького процесу над головними нацистськими злочинцями. Сендс підкреслює, що внесок цих юристів, а з ними і внесок Львова, у становлення сучасного міжнародного правопорядку є "воістину винятковим".

Чому Сендс пише про роль Львова? На думку автора книги, особливість міста - в тому, що воно, так би мовити, переходило з рук в руки: Лемберг (німецькомовний варіант назви міста) належав до Австро-Угорської монархії, потім - до царської Росії, потім став польським містом, радянським, нацистським, знову радянським... Проблеми окремих національних груп, м'яко кажучи, завжди залишалися тут актуальними. Дискримінація євреїв (а Лемкін і Лаутерпахт були євреями) існувала тут різною мірою і в різних формах завжди, в тому числі і за часів Габсбургів. При нацистах євреїв знищували.

Обкладинка книги Повернення до Львова

Обкладинка книги "Повернення до Львова"

Кат, поціновувач мистецтва

У своїй книзі Філіп Сендс розповідає і про людину, яка була головним організатором знищення євреїв у Львові. Це Ганс Франк (Hans Frank), генерал-губернатор окупованої Польщі, близька Гітлеру особа, його адвокат. Початок був покладений ще в липні 1941 року, коли в єврейських погромах у Львові взяли участь не тільки солдати вермахту, а й жителі міста, українці, бійці міліції ОУН і батальйону "Нахтігаль". В результаті погромів загинули від чотирьох до п'яти тисяч євреїв. Але Франку цього було мало. До літа 1942 року в львівському гетто налічувалося близько 130 тисяч євреїв. Вони були приречені на смерть.

Серед тих, хто став жертвами Голокосту у Львові, були близькі, друзі та університетські викладачі Лемкіна і Лаутерпахта, а також рідні діда Філіпа Сендса - Леона, доля якого, власне, і змусила автора книги всерйоз зайнятися львівським минулим його сім'ї. Леон залишився в живих тільки тому, що ще наприкінці 1938 року нацисти відправили його з Відня, де він тоді жив, змусивши покинути "територію німецького рейху" як "небажаного єврея". Леон опинився в Парижі, куди потім приїхала і його дружина з маленькою дочкою - майбутньою матір'ю Філіпа Сендса.

Що до Ганса Франка, то його заарештували в травні 1945 року в Мюнхені. Серед художніх цінностей, конфіскованих в його маєтку, була і знаменита "Дама з горностаєм", написана Леонардо да Вінчі. Вона висіла в особистому кабінеті Франка в Кракові. Колишній "генерал-губернатор", відомий націонал-соціаліст, опинився на лаві підсудних в Нюрнберзі. І в перший же день радянський прокурор Руденко розповів про акти геноциду, в тому числі - у Львові в серпні 1942 року, після того, як Франк, який відвідав це місто, прослухав симфонію Бетховена і оголосив про ліквідацію єврейського населення. Тільки в Янівському концентраційному таборі на околицях Львова за два місяці загинуло вісім тисяч дітей. А всього у Львові в ті дні були піддані тортурам і розстріляні 133 тисячі осіб.

На Нюрнберзькому процесі Ганса Франка засудили до смертної кари й потім повісили.

  • Місія виконана

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Місія виконана

    Мета проекту - передати лвів'янам досвід, а вже далі вони самі мають піклуватись про історичні будівлі свого міста. Це був спільний проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Львівської міськради. Його учасники вважають, що свою місію виконали.

  • Вікна, брами, балкони…

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Вікна, брами, балкони…

    Трохи статистики: за час реалізації проекту вдалось відновити 850 дерев’яних вікон, 150 вхідних брам, 80 балконів, 4 сходові клітки, 14 внутрішніх дворів. Майже півтисячі ремісників пройшли курси підвищення кваліфікації. На всі ці програми Німеччина виділила майже вісім мільйонів євро. На фото: брама на вулиці Лепкого до та після реставрації.

  • Десятиліттями без ремонту

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Десятиліттями без ремонту

    Коли 2009-го року німецькі майстри оглянули львівське середмістя, їм кинувся в очі жахливий стан багатьох львівських будівель. Більшість з них уже впродовж десятиліть не бачила ремонту. Приклад - ось ця сходова клітка в будинку на вулиці Театральній 12 (фото).

  • Після реставрації

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Після реставрації

    Без сумніву, тепер до такої будівлі на вулиці Театральній у Львові приємно заходити.

  • Почали з вікон

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Почали з вікон

    Розпочали ж свою роботу рестовратори з вікон та вхідних дверей у старій частині Львова. За даними експертів GIZ, 44 відсотки всіх історичних вікон у Льовів є в поганому стані. Відновлювальні ж роботи раніше проводилися із серйозними помилками, кажуть експерти. Так, третина всіх вікон у старих кварталах нині є пластиковими, що абсолютно суперечить історичному виду будівлі.

  • Паралельно взялися й за брами

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Паралельно взялися й за брами

    Ще одним болючим місцем львівської архітектури виявились брами. Більшість з них є сильно зношеною й підлягає капітальному ремонту. До програми з реставрації вікон і брам залучили й мешканців будинків. Вони мали сплачувати 30 відсотків коштів, решту грошей надавало GIZ. Ця програма користувалась великою популярністю серед городян. Щороку від львів’ян надходило до 300-400 заяв.

  • Згодом дійшла черга й до балконів

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Згодом дійшла черга й до балконів

    До фінансування реставрації балконів, чимало з яких теж перебували у катастрофічному стані, також залучали мешканців. Половину від загальної суми платило GIZ, половину - місто. Мешканці вносили 500 гривень з квартири. Такий формат співфінансування запровадили для розподілу відповідальності і ефективнішої співпраці між міською владою та городянами.

  • От що з того вийшло

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    От що з того вийшло

    Балкон на вулиці Дорошенка 6 у Львові після реставрації. На такому балконі можна й каву випити й перехожим на голову тепер нічого не обвалиться.

  • Місця для відпочинку

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Дворик на Кониського

    Облаштовувати внутрішні дворики у рамках українсько-німецької програми в Львові розпочали з 2012-го року. В тісному історичному центрі часто бракує вільного простору, ігрових майданчиків і спокійних місць просто неба. А те, що є, часто перебуває в жалюгідному стані. На фото: Так виглядав внутрішній дворик на вулиці Кониського до реставраційних робіт.

  • Ukraine GIZ-Projekt in Lwiw (GIZ)

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Місця для відпочинку

    А таким дворик на Кониського постав після того, як за нього взялися реставратори: тут затишно і є, де відпочити. Щороку в грудні GIZ оголошував конкурс на відновлення внутрішніх дворів, переможцями якого ставали 3-4 будинки в історичному центрі. 90 відсотків вартості всіх робіт брав на себе GIZ. 10 відсотків - мешканці, але не більше, ніж 1000 гривень з квартири.

  • Свій підхід до кожного двора

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Свій підхід до кожного двора

    У двориках замінювали неякісні покриття, вимощували доріжки та тераси бруківкою або спеціальними бетонними плитами, висаджували рослини. У дворику на вулиці Гайовій, коли ставили клумби, мешканці не вірили, що в тіні зможе щось вирости. Тепер тут справжня зона відпочинку з трьома клумбам. Важливо для кожного окремого дворика підібрати "свої" рослини - кажуть в GIZ.

  • Найцінніше - майстер-класи

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Найцінніше - майстер-класи

    Навчання майстрів - у Львівській міськраді вважають найціннішим досвідом в українсько-німецькому проекті. На тренінгах йшлося про підбір правильної технології та матеріалів, про правильне ведення документації та складання кошторису, а також про те, як поводитись із автентичними елементами. Ті, хто навчався в німецьких майстрів під час проекту, заснували близько 20 нових реставраційних фірм.

  • Вони поїхали, але обіцяли повернутись

    Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

    Вони поїхали, але обіцяли повернутись

    Після того, як німецькі майстри й архітектори поїдуть, частину програм, започаткованих ними у Львові, на жаль, закриють. Як пояснюють у міськраді, через відсутність грошей. Залишать хіба реставрацію балконів і, можливо, двориків. А тим часом у GIZ кажуть, що планують повернутися до Львова, тільки вже з новим проектом. Цього разу він стосуватиметься розвитку міста.

    Автор: Вікторія Прихід


DW.COM

Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові

Упродовж восьми років німецькі та українські майстри спільними зусиллями відновлювали архітектурні пам'ятки в центрі Львова. Проект добігає кінця - час підбивати підсумки. (03.05.2017)  

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