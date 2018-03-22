Повернення до Львова: від трагедії до права | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 23.03.2018

Людину, яка написала документальну книгу "Повернення до Львова" (в англійському оригіналі - "East West Street"), добре знають не тільки в Україні. Філіп Сендс - один з найвідоміших експертів у галузі міжнародного права, що представляє, зокрема, інтереси уряду Македонії в суперечці з Грецією щодо назви країни. Кілька років тому юрист Сендс приїхав до Львова, де читав лекцію про права людини. Він шукав будинок, в якому колись жили його дід Леон Бухгольц, батьки Леона, його брати і сестри, які стали під час війни жертвами Голокосту. Леон - єдиний, хто залишився в живих.
Історія дискримінації, історія права
Особиста, сімейна історія автора книги тісно переплетена з історією права, точніше кажучи - двох юридичних термінів, які стали важливою складовою міжнародного права після Другої світової війни, коли готувалися суди над нацистськими злочинцями.
Вулиця львівського ґетто, фото 1942 року
Йдеться про "геноцид" і "злочини проти людяності" (в деяких навіть офіційних документах використовується інший переклад англійського crimes against humanity - злочини проти людства).
Різниця в юридичному сенсі полягає в тому, що злочини проти людяності - це систематичні вбивства, депортації, тортури дуже великої кількості людей. А коли говорять про геноцид, то йдеться про знищення не окремих осіб, а груп - за етнічними, расовими, релігійними ознаками. Відповідно і звинувачення в геноциді може бути спрямоване не тільки проти конкретних осіб, а й проти групи в цілому, до якої належать звинувачені.
Як пише Філіп Сендс, обидва терміни стали частиною міжнародного права завдяки вихідцям зі Львова, точніше кажучи - двом студентам юридичного факультету Львівського університету: Рафаелю Лемкіну і Гершу Лаутерпахту. Згодом вони емігрували: Лаутерпахт після революції - до Великобританії, Лемкін, який ледь встиг врятуватися від нацистів, - до США. У обох батьки загинули під час Голокосту в Польщі та Україні. Обидва стали відомими експертами (Лаутерпахт, наприклад, був професором міжнародного права в Кембриджі), брали активну участь в підготовці Нюрнберзького процесу над головними нацистськими злочинцями. Сендс підкреслює, що внесок цих юристів, а з ними і внесок Львова, у становлення сучасного міжнародного правопорядку є "воістину винятковим".
Чому Сендс пише про роль Львова? На думку автора книги, особливість міста - в тому, що воно, так би мовити, переходило з рук в руки: Лемберг (німецькомовний варіант назви міста) належав до Австро-Угорської монархії, потім - до царської Росії, потім став польським містом, радянським, нацистським, знову радянським... Проблеми окремих національних груп, м'яко кажучи, завжди залишалися тут актуальними. Дискримінація євреїв (а Лемкін і Лаутерпахт були євреями) існувала тут різною мірою і в різних формах завжди, в тому числі і за часів Габсбургів. При нацистах євреїв знищували.
Обкладинка книги "Повернення до Львова"
Кат, поціновувач мистецтва
У своїй книзі Філіп Сендс розповідає і про людину, яка була головним організатором знищення євреїв у Львові. Це Ганс Франк (Hans Frank), генерал-губернатор окупованої Польщі, близька Гітлеру особа, його адвокат. Початок був покладений ще в липні 1941 року, коли в єврейських погромах у Львові взяли участь не тільки солдати вермахту, а й жителі міста, українці, бійці міліції ОУН і батальйону "Нахтігаль". В результаті погромів загинули від чотирьох до п'яти тисяч євреїв. Але Франку цього було мало. До літа 1942 року в львівському гетто налічувалося близько 130 тисяч євреїв. Вони були приречені на смерть.
Серед тих, хто став жертвами Голокосту у Львові, були близькі, друзі та університетські викладачі Лемкіна і Лаутерпахта, а також рідні діда Філіпа Сендса - Леона, доля якого, власне, і змусила автора книги всерйоз зайнятися львівським минулим його сім'ї. Леон залишився в живих тільки тому, що ще наприкінці 1938 року нацисти відправили його з Відня, де він тоді жив, змусивши покинути "територію німецького рейху" як "небажаного єврея". Леон опинився в Парижі, куди потім приїхала і його дружина з маленькою дочкою - майбутньою матір'ю Філіпа Сендса.
Що до Ганса Франка, то його заарештували в травні 1945 року в Мюнхені. Серед художніх цінностей, конфіскованих в його маєтку, була і знаменита "Дама з горностаєм", написана Леонардо да Вінчі. Вона висіла в особистому кабінеті Франка в Кракові. Колишній "генерал-губернатор", відомий націонал-соціаліст, опинився на лаві підсудних в Нюрнберзі. І в перший же день радянський прокурор Руденко розповів про акти геноциду, в тому числі - у Львові в серпні 1942 року, після того, як Франк, який відвідав це місто, прослухав симфонію Бетховена і оголосив про ліквідацію єврейського населення. Тільки в Янівському концентраційному таборі на околицях Львова за два місяці загинуло вісім тисяч дітей. А всього у Львові в ті дні були піддані тортурам і розстріляні 133 тисячі осіб.
На Нюрнберзькому процесі Ганса Франка засудили до смертної кари й потім повісили.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Місія виконана
Мета проекту - передати лвів'янам досвід, а вже далі вони самі мають піклуватись про історичні будівлі свого міста. Це був спільний проект Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ) та Львівської міськради. Його учасники вважають, що свою місію виконали.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Вікна, брами, балкони…
Трохи статистики: за час реалізації проекту вдалось відновити 850 дерев’яних вікон, 150 вхідних брам, 80 балконів, 4 сходові клітки, 14 внутрішніх дворів. Майже півтисячі ремісників пройшли курси підвищення кваліфікації. На всі ці програми Німеччина виділила майже вісім мільйонів євро. На фото: брама на вулиці Лепкого до та після реставрації.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Десятиліттями без ремонту
Коли 2009-го року німецькі майстри оглянули львівське середмістя, їм кинувся в очі жахливий стан багатьох львівських будівель. Більшість з них уже впродовж десятиліть не бачила ремонту. Приклад - ось ця сходова клітка в будинку на вулиці Театральній 12 (фото).
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Після реставрації
Без сумніву, тепер до такої будівлі на вулиці Театральній у Львові приємно заходити.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Почали з вікон
Розпочали ж свою роботу рестовратори з вікон та вхідних дверей у старій частині Львова. За даними експертів GIZ, 44 відсотки всіх історичних вікон у Льовів є в поганому стані. Відновлювальні ж роботи раніше проводилися із серйозними помилками, кажуть експерти. Так, третина всіх вікон у старих кварталах нині є пластиковими, що абсолютно суперечить історичному виду будівлі.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Паралельно взялися й за брами
Ще одним болючим місцем львівської архітектури виявились брами. Більшість з них є сильно зношеною й підлягає капітальному ремонту. До програми з реставрації вікон і брам залучили й мешканців будинків. Вони мали сплачувати 30 відсотків коштів, решту грошей надавало GIZ. Ця програма користувалась великою популярністю серед городян. Щороку від львів’ян надходило до 300-400 заяв.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Згодом дійшла черга й до балконів
До фінансування реставрації балконів, чимало з яких теж перебували у катастрофічному стані, також залучали мешканців. Половину від загальної суми платило GIZ, половину - місто. Мешканці вносили 500 гривень з квартири. Такий формат співфінансування запровадили для розподілу відповідальності і ефективнішої співпраці між міською владою та городянами.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
От що з того вийшло
Балкон на вулиці Дорошенка 6 у Львові після реставрації. На такому балконі можна й каву випити й перехожим на голову тепер нічого не обвалиться.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Дворик на Кониського
Облаштовувати внутрішні дворики у рамках українсько-німецької програми в Львові розпочали з 2012-го року. В тісному історичному центрі часто бракує вільного простору, ігрових майданчиків і спокійних місць просто неба. А те, що є, часто перебуває в жалюгідному стані. На фото: Так виглядав внутрішній дворик на вулиці Кониського до реставраційних робіт.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Місця для відпочинку
А таким дворик на Кониського постав після того, як за нього взялися реставратори: тут затишно і є, де відпочити. Щороку в грудні GIZ оголошував конкурс на відновлення внутрішніх дворів, переможцями якого ставали 3-4 будинки в історичному центрі. 90 відсотків вартості всіх робіт брав на себе GIZ. 10 відсотків - мешканці, але не більше, ніж 1000 гривень з квартири.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Свій підхід до кожного двора
У двориках замінювали неякісні покриття, вимощували доріжки та тераси бруківкою або спеціальними бетонними плитами, висаджували рослини. У дворику на вулиці Гайовій, коли ставили клумби, мешканці не вірили, що в тіні зможе щось вирости. Тепер тут справжня зона відпочинку з трьома клумбам. Важливо для кожного окремого дворика підібрати "свої" рослини - кажуть в GIZ.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Найцінніше - майстер-класи
Навчання майстрів - у Львівській міськраді вважають найціннішим досвідом в українсько-німецькому проекті. На тренінгах йшлося про підбір правильної технології та матеріалів, про правильне ведення документації та складання кошторису, а також про те, як поводитись із автентичними елементами. Ті, хто навчався в німецьких майстрів під час проекту, заснували близько 20 нових реставраційних фірм.
-
Фоторепортаж: Що німецькі реставратори залишили після себе у Львові
Вони поїхали, але обіцяли повернутись
Після того, як німецькі майстри й архітектори поїдуть, частину програм, започаткованих ними у Львові, на жаль, закриють. Як пояснюють у міськраді, через відсутність грошей. Залишать хіба реставрацію балконів і, можливо, двориків. А тим часом у GIZ кажуть, що планують повернутися до Львова, тільки вже з новим проектом. Цього разу він стосуватиметься розвитку міста.
Автор: Вікторія Прихід