 Поблизу берегів Іспанії врятували понад півтисячі мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2018

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Новини

Поблизу берегів Іспанії врятували понад півтисячі мігрантів

Іспанська служба з порятунку на морі за вихідні врятувала понад півтисячі мігрантів, які намагалися дістатися берегів Європи з Північної Африки. В Італіїї ж повідомили про понад 1800 врятованих за останні три дні.

Врятовані мігранти в Іспанії (архівне фото)

Врятовані мігранти в Іспанії (архівне фото)

За два вихідні дні іспанська служба з порятунку на морі врятувала у Середземному морі 536 мігрантів, які намагалися дістатися берегів Європи з Північної Африки. Рятувальники підняли на борт своїх суден в неділю, 27 травня, 243 мігранти, які перетинали море на восьми невеликих човнах. Троє з цих човнів почали тонути одразу після порятунку з них людей, оскільки перебували у "поганому стані", пише інформагенція AFP з посиланням на заяву рятувальної служби. Днем раніше іспанці врятували ще 293 людини з дев'яти човнів.

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Тим часом берегова охорона Італії повідомила 27 травня, що за останні три дні врятувала на морі 1800 мігрантів, які відправилися до Європи з узбережжя Лівії. За даними агенції з охорони зовнішніх кордонів ЄС Frontex, з Лівії до Італії, попри значне скорочення потоку, 2017 року прибули близько 120 тисяч мігрантів.

Натомість кількість мігрантів, що прибувають з Африки до Іспанії Середземним морем, зростає, хоча й залишається відносно невисокою порівняно з Італією. За даними Frontex, 2017 року до Іспанії прибули 19 тисяч мігрантів, що на 182 відсотки більше, ніж роком раніше. Таке переспрямування пояснюється головно великим ризиком для життя під час спроб дістатися берегів Європи через Лівію.

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