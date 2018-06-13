 Плоггінг - прибирання сміття під час пробіжки | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 15.06.2018

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Культура й стиль життя

Плоггінг - прибирання сміття під час пробіжки

Новий екологічний та спортивний тренд під назвою "плоггінг" походить зі Швеції. Він корисний і для довкілля, і для тіла. Кореспондентка DW випробувала його на собі, родині і друзях.

Плоггінг - новий спортивний і екологічний тренд

Плоггінг - новий спортивний і екологічний тренд

Чути віддалений грім, але дощу немає. Тож жодних відмовок: кросівки - на ноги, рукавиці - на руки, пакети для сміття - напоготові. Я збираюся зайнятися плоггінгом (англійською - plogging), що означає бігти і збирати при цьому сміття. Але самій нудно. Я запитала кількох подруг, чи хотіли б вони спонтанно випробувати зі мною новий спортивний тренд. "Збирати сміття інших людей?" - перепитує подруга Петра без ентузіазму. Я пояснюю, що плоггінг - тренд зі Швеції, комбінація слів Jogging (біг) та шведського plocke (збирати). І мета цього спорту: поєднати приємне з корисним - прибрати місто під час пробіжки. Ідея проста: бачиш, біжучи чи прогулюючись, сміття, підбираєш його та утилізуєш.

Петра усе ще не в захваті, але згодна спробувати, адже й сама весь час скаржиться на сміття в нашому чудовому парку. Так само переконати вдається ще одну подругу, Реґіну, та мого чоловіка. Із 9-річною донькою все складніше: зрештою, вона навіть власні речі по кімнаті не збирає, а тепер має ще й в парку чуже сміття піднімати? Мій аргумент про те, що бігати групою весело, не спрацьовує. Моя інша 12-річна донька, почувши про ідею бігти і допомагати довкіллю, одразу в перших рядах. А вже це подіяло і на мою молодшу донечку. Вона вдягає кросівки, бере рукавиці і пакет. Можна починати.

Ми зустрічаємося в одному із парків Кельна. Дорогою я пояснюю, що плоггінг два роки тому придумав шведський еко-активіст Ерік Альштрьом (Erik Ahlström). Завдяки соціальним мережам тренд поширився по всьому світу. І навіть у Кельні налічується вже понад 350 любителів плоггінгу: захисники довкілля, студенти, матусі з дітьми та пенсіонери.

Користь і для довкілля, і для тіла

Ушістьох ми починаємо пробіжку в парку. На перший погляд газони прибрані, утім, у кущах - чимало сміття. Тож зупиняємось, присідаємо із рівною спиною на коліна, підбираємо сміття і кладемо в пакет. 12-річна донька радіє першій знахідці - двом пляшкам, за які можна отримати гроші. Посміхаючись, каже, що ще й розбагатіє на такому спорті. Вже за короткий час пакети наполовину наповнені корками, серветками, пакетами з собачими екскрементами та пластиковою упаковкою.

Сміття в німецькому парку

Сміття в німецькому парку завжди знайдеться

І поки ми так біжимо та нахиляємося невеличкою спонтанно організованою групою, я помічаю, що починаю критичніше мислити. Я справді розмірковую про те, де і що я купуватиму наступного разу, щоб менше упаковки приносити в дім. Крім того, я радію виховному ефекту, який ця акція матиме на моїх дітей. Після годинної пробіжки парком і збирання сміття, обидві вже ніколи не кидатимуть на землю непотріб. Сподіваюсь.

Мій чоловік, спеціаліст в галузі спорту, дає нам поради: "Коли ми нахиляємося, в дію приводяться численні м’язи, які не працюють під час звичайної пробіжки". Навантаження через постійні нахили і підняття значно більше, ніж під час бігу чи прогулянки. Отже, це корисно не лише для довкілля, але й для любителів плоггінгу. 

Як правильно нахилятися

Важливо правильно нахилятися, аби навантаження на м'язи розподілялося рівномірно

Незвичні погляди збоку

Погляди перехожих неоднозначні, щось між зацікавленням та співчуттям. Зрештою, це незвичне видовище, коли група бігунів з сміттєвими пакетами лазить по кущах. Одна парочка, яка прикрасила собі вечір грою в бадмінтон, запитала, чи може приєднатися до нас наступного разу. Вони в захваті від ідеї. 

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Приблизно через годину ми виснажені. Пакети повні, парк дещо чистіший, проте ще далеко не прибраний. Реґіна радіє, що в парку зявилося кілька чистих ділянок, Петрі здається, що це ж зовсім не важко наступного разу взяти на пробіжку чи прогулянку маленький сміттєвий пакет і час від часу поробити нахили навколо кущів. Моя 12-річна донька переймається: "Світ і через 100 років повинен зберегтися, а з усім тим пластиком, який використовується щодня, для нас, дітей, усе виглядає геть недобре".

Плоггінг - не вирішення проблеми

Зрештою, плоггінг - це лише крапля в морі, яка не вирішує проблем довкілля. Цю думку поділяє і Александер Гайд  (Alexander Heyd) з Союзу захисту природи Німеччини (NABU), адже плоггінг - це тренд, який мине. Було б значно ефективніше, на його думку, зважати на те, щоб виробляти менше пластику. І менше використовувати, вважає Брітта Кеніґ (Britta König), представниця прес-служби Всесвітнього фонду дикої природи WWF.  Вона підтримує плоггінг та вдячна усім, хто під час пробіжки чи прогулянки за будь-яких умов підбирає сміття. 

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Спорт і турбота про довкілля: новий фітнес-тренд зі Швеції (09.02.2018)

Утім, змінити свою поведінку повинен не лише споживач, вважає Кеніґ. Виробника також треба притягти до відповідальності. "Хто випускає продукти в пластиковій упаковці, повинен відповідати за ці продукти та фінансово брати участь в зборі, утилізації чи переробці пластикового сміття".

Але навіть якщо плоггінг і не вирішення проблеми сміття, це все-таки невеличкий крок до нього. Наша група єдина в тому, що займатися спортом і трошечки покращувати світ навколо ще ніколи не було так просто.

  • Австрієць Марко Горт

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    Годі смоктати!

    Мільярди пластикових соломинок стають відходами. Європейський Союз хоче заборонити цей та інший одноразовий пластик, який потрапляє на сміттєзвалища або в океан. Але для тих, хто просто не може не смоктати через соломинку, як австрієць Марко Горт, який встановив світовий рекорд з 259 соломинками у роті, є екологічно чисті альтернативи.

  • Їстівні соломинки для коктейлів

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    Попив нею й одразу з'їв...

    Тварини в океані часто намагаються з'їсти пластикові соломинки. Щоб захистити навколишнє середовище, тепер ви самі можете з'їсти їх. Німецький стартап Wisefood розробив їстівні соломинки, виготовлені з залишків виробництва яблучного соку. Крім того, ви також можете придбати багаторазові соломинки, виготовлені з металу, бамбука або скла.

  • Їстівні виделки

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    Їстівні виделки

    Точно невідомо, скільки пластикових виделок, ножів та ложок використовують один раз, а потім викидають. Але ЄС зажадав розпрощатися з ними. Якщо вам потрібно їсти на ходу і немає змоги використовувати металеві прибори, ви можете спробувати їстівні версії. Індійський стартап Bakey’s пропонує виделки зі злакових рослин сорго, а американська компанія SpudWares - з картопляного крохмалю. Смакота!

  • Без залишків!

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    Без залишків!

    Ви також можете спробувати їстівні тарілки, адже пластмасові будуть виходити з вжитку після заборони ЄС. Польська компанія Biotrem вже розробила тарілки з висівок. Якщо ви вже наїлися - не хвилюйтеся: тарілки органічні й розкладаються через 30 днів.

  • Не смітіть чашками - їжте їх!

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    Не смітіть чашками - їжте їх

    Окрім заборони приватного використання одноразових виробів з пластику, ЄС прагне заохочувати мережі фаст-фуду, кафе та бари, щоб вони обмежували використання пластикових чашок. Щорічно використовується півтрильйона пластикових стаканчиків, більшість з яких - лише одноразово. Потім вони залишаються у природі навіки. Кілька компаній вже пропонують рослинні альтернативи.

  • І це не пластик...

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    І це не пластик...

    Однією з таких компаній є балійський стартап Avani. Ця компанія розробила біопласт, який виготовлений з кукурудзяного крохмалю. Попри те, що чашки виглядають, як пластикові, вони біологічно розкладаються. Втім, вони краще розкладаються у спеціальному обладнанні для компостування, ніж на вашому задньому подвір'ї.

  • Багаторазові стаканчики для кави

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    Використовуй знову і знову

    Найпростіший спосіб замінити пластикові чашки - це використовувати багаторазові горнятка. Але ми не завжди можемо мати з собою свої власні кавові чашки. Берлін входить до переліку німецьких міст, які випробовують пілотний проект, що дозволяє шанувальникам кави "взяти на прокат" багаторазову бамбукову кружку за невеличкий депозит і згодом повернути чашку вже в іншому кафе.

  • Чисті вуха - брудні океани

    Їстівні тарілки та виделки: альтернатива одноразовому пластику

    Чисті вуха - брудні океани

    Інший пластиковий продукт, якого хотів би позбутися ЄС - вушні палички. Якщо їх утилізовують неналежним чином, вони опиняються в океані, де тварини помилково сприймають їх за їжу. Вже є альтернативи з бамбука або паперу. Але найзатятіші борці за екологію наполягають, щоб взагалі їх не використовувати - ви можете просто взяти свій рушник й почистити вуха.

    Автор: Катаріна Векер, Максим Драбок


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