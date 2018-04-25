Платний в'їзд в ЄС: чим ETIAS відрізнятиметься від візового режиму

Останнім часом Євросоюз докладає дедалі більших зусиль для того, аби краще контролювати свої кордони. До цього його підштовхнула не лише криза біженців, але також і транскордонна злочинність, і поїздки громадян ЄС на війну в Сирії.

Одним з кроків посилення кордонів є Європейська система інформації та авторизації подорожей (ETIAS), пропозицію створити яку Єврокомісія внесла ще у листопаді 2016 року. Вона ще досі перебуває на етапі погодження іншими інституціями ЄС. Коли ж у кінці квітня посли ЄС і комітет Європарламенту погодили компроміс щодо ETIAS, це викликало широке обговорення в Україні, чи не становитиме ця система пом'якшену версію візового режиму.

Що таке ETIAS?

Якщо ETIAS буде остаточно затверджена, то запустити її планують з 2021 року. Її дія поширюватиметься на громадян держав, які користуються безвізовим режимом Євросоюзу. Згідно з переліком на сайті Єврокомісії, зараз 59 таких країн, а також кілька територій. Українці з біометричними паспортами отримали змогу їздити до ЄС без візу червні 2017 року - лише після того, як Брюссель запровадив механізм призупинення візової лібералізації. Його ідея - якщо безвізовим режимом масово зловживають, то тимчасово візи повертатимуться.

Натомість ETIAS, як наполягають у Брюсселі, не можна порівнювати з візовим режимом. Адже нікому не потрібно буде йти у консульство, стояти в черзі, чекати на видачу візи. ETIAS - це електронна система, у якій перед подорожжю треба буде зареєструватися, внести свої дані, сплатити збір. Лише отримавши авторизацію, людині можна збиратися в дорогу. Подібні системи діють у деяких інших країнах - ESTA у США, eTA у Канаді.

Дивитись відео 00:58 Поділитись Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання http://p.dw.com/p/2x0i4 Сім євро за шенген - що це означає для українців? (02.05.2018)

Деякі положення цієї ініціативи змінювалися в процесі консультацій між інституціями ЄС. Так, якщо раніше збір хотіли запровадити у розмірі п'яти євро, тепер ідеться про сім євро. Їх, однак, не платитимуть молодші за 18 та старші за 70 років люди. Спершу дію авторизації, чи дозволу планували встановити на рівні п'яти років, тепер же планують три роки. Оскільки учасники процесу ухвалення цього акту досягли компромісу, можна очікувати, що змін більше не буде. У липні проект про ETIAS планують винести на голосування у Європарламенті.

Які дані доведеться повідомляти?

Єврокомісія обіцяє, що подання заявки на відповідному сайті чи в мобільному додатку потребуватиме не більше 10 хвилин. І якщо людина самостійно не в змозі заповнити заявку, за неї це може зробити інша особа, включно і на комерційній основі.

Згідно з останнім проектом законодавчого акту про створення ETIAS, заявнику треба буде надати інформацію про свою особу, паспорт, місце проживання, рівень освіти та рід занять, контактні дані, першу країну Шенгенської зони, куди людина хоче поїхати. Також треба буде відповісти на низку запитань - про наявність судимості, перебування у зонах конфлікту чи війни, вислання з території країни ЄС чи третіх країн - усе це впродовж останніх десяти років (якщо це стосується судимості за тероризм, то 20 років).

Спершу планувалося, що будуть запитання щодо хвороб з епідемічним потенціалом, однак у ході переговорів євродепутати наполягли на відмові від цього пункту. Крім того, вони відстояли обмеження даних щодо роду заняття лише професійною групою, повідомляється на сайті Європарламенту. Тож вказувати місце роботи не знадобиться.

На відміну від візи, під час подання заявки не потрібно буде пояснювати, чим людина забезпечить своє перебування у ЄС.

Перевірка заявки

Перший етап обробки заявки буде цілковито автоматичний. Система зіставлятиме внесену інформацію з низкою баз даних, а саме, з Шенгенською та візовою інформаційними системами, системою "В'їзд-виїзд", базами Інтерполу та Європолу, а також власним списком ETIAS, до якого вноситимуть осіб, "підозрюваних у вчиненні терористичних правопорушень чи серйозних злочинів", або ж тих, щодо кого є вагомі підстави очікувати скоєння таких дій. Якщо жодних збігів не виявлено, тоді надаватиметься дозвіл - без жодного людського втручання. В Єврокомісії обіцяють, що у більшості випадків це займатиме кілька хвилин.

У разі ж наявності збігів з базами даних відмова ще не видається. Натомість справа передається на розгляд співробітнику ETIAS. І він вирішуватиме: надавати дозвіл чи запитати додаткову інформацію у заявника, а чи видати відмову. Максимальний час розгляду заявки - чотири тижні.

Згідно з проектом, відмовити заявнику в авторизації можуть в разі, якщо він несе ризик для безпеки, ризики нелегальної імміграції чи поширення епідемічних хвороб або ж використовує документ, позначений у базах даних як утрачений, вкрадений чи недійсний. У такому разі людина отримує електронного листа, де наводяться підстави відмови. В цьому теж полягає відмінність від візової системи, коли консульства не зобов'язані пояснювати причини невидачі візи. В ETIAS на відмову можна буде подати апеляцію.

Кількість відмов

Авторизація ETIAS є дозволом лише на подорож до ЄС - її повинні будуть перевіряти перевізники ще перед посадкою. Як і зараз, рішення про дозвіл на в'їзд буде ухвалювати прикордонник. І він на паспортному контролі буде запитувати про мету поїздки, де і за які кошти людина перебуватиме, зворотні квитки. У Єврокомісії наголошують, що ETIAS дозволить не лише запобігти нелегальній міграції та полегшити роботу прикордонної служби, адже в ЄС не мають інформації про тих людей, які збираються приїхати з країн, для яких діє безвіз. Також ця система має зберегти час тим, хто подорожує, адже прикордонник знатиме, що людина з авторизацією пройшла певну перевірку.

У Єврокомісії підрахували, що у понад 95 відсотків випадків буде видаватися автоматичний дозвіл. З решти більшість отримуватиме авторизацію після короткої перевірки. Таким чином, на розгляд національних органів ETIAS буде передаватися один-два відсотки випадків, обіцяють в Єврокомісії. До речі, в лютому директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомляв, що з майже 400 тисяч українців, які скористалися безвізом на той час, було лише кілька десятків відмов.