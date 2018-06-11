 Пластик із... салату - технологія з Німеччини (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.06.2018

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Політика й суспільство

Пластик із... салату - технологія з Німеччини (відео)

У Німеччині навчилися робити пластик з ...цикорного салату. Він міцніший за звичайний, але головне - його легко переробляти. Ось як це працює.

Kompostierbare Tragetaschen (picture-alliance/ZB)

Після трьох тижнів у цілковитій темряві у прохолодному приміщенні цей цикорний салат готовий для продажу. Люди споживають лише його блідо-зелене листя. Натомість товсте коріння - відправляється у смітник. Але це саме те, що потрібно Домініку Вюсту. Німецький науковець несе кілька рослин до своєї лабораторії. Для Вюста та його колег коріння цикорію - важливий компонент для виробництва біо-пластику, набагато міцнішого за звичайний. Дивіться, як це працює, у репортажі DW.

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