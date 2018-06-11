Пластик із... салату - технологія з Німеччини (відео)

Після трьох тижнів у цілковитій темряві у прохолодному приміщенні цей цикорний салат готовий для продажу. Люди споживають лише його блідо-зелене листя. Натомість товсте коріння - відправляється у смітник. Але це саме те, що потрібно Домініку Вюсту. Німецький науковець несе кілька рослин до своєї лабораторії. Для Вюста та його колег коріння цикорію - важливий компонент для виробництва біо-пластику, набагато міцнішого за звичайний. Дивіться, як це працює, у репортажі DW.