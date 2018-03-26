 Перший у Німеччині центр депортації має запрацювати до осені | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.03.2018
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Новини

Перший у Німеччині центр депортації має запрацювати до осені

У міністерстві внутрішніх справ ФРН розраховують, що після Великодня вже матимуть план створення першого центру депортації біженців, який має запрацювати ще до осені 2018 року.

Нові якірні центри мають на меті пришвидшити депортацію мігрантів

Нові "якірні центри" мають на меті пришвидшити депортацію мігрантів

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Міністр економічного співробітництва та розвитку Німеччини Ґерд Мюллер оголосив про нову ініціативу з повернення біженців до їхніх країн походження, яка робить наголос на створенні нових робочих місць. (28.03.2018)

Інтерв'ю нового глави МВС Німеччини Горста Зеегофера спричинило палку дискусію в німецькому політикумі та суспільстві щодо того, чи є іслам частиною Німеччини. Критика на адресу міністра посипалася чи не з усіх партій. (16.03.2018)

Очолюване представником партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) міністерство внутрішніх справ Німеччини очікує, що перший у країні центр депортації біженців, яким відмовлено в притулку, розпочне свою роботу ще до осені поточного року. Про це газеті Süddeutsche Zeitung повідомив статс-секретар відомства Штефан Майєр (Stephan Mayer). "Я маю сподівання, що ми зможемо після великодніх свят запропонувати документ з ключовими пунктами", - цитує видання Маєра у своєму випуску в четвер, 29 березня.

Центри діятимуть за моделлю, запропонованою Горстом Зеегофером задля прискорення процесу розгляду заяв на отримання притулку. Кінцева мета - "значно збільшити кількість місць для тих, кого депортують". Нині, за словами Майєра, у всій Німеччині налічується всього 400 таких місць, і цього "явно замало". Найімовірніше, перший центр відкриється у баварських Манхінгу або Бамберзі, де вже розміщено транзитні центри, або в гессенському місті Гіссен, де є можливість розмістити загалом 16 тисяч осіб.

Створення так званих "якорних центрів" є частиною коаліційної угоди між членами нинішньої урядової "великої коаліції".
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