Перший у Німеччині центр депортації має запрацювати до осені

Очолюване представником партії Християнсько-соціальний союз (ХСС) Горстом Зеегофером (Horst Seehofer) міністерство внутрішніх справ Німеччини очікує, що перший у країні центр депортації біженців, яким відмовлено в притулку, розпочне свою роботу ще до осені поточного року. Про це газеті Süddeutsche Zeitung повідомив статс-секретар відомства Штефан Майєр (Stephan Mayer). "Я маю сподівання, що ми зможемо після великодніх свят запропонувати документ з ключовими пунктами", - цитує видання Маєра у своєму випуску в четвер, 29 березня.

Центри діятимуть за моделлю, запропонованою Горстом Зеегофером задля прискорення процесу розгляду заяв на отримання притулку. Кінцева мета - "значно збільшити кількість місць для тих, кого депортують". Нині, за словами Майєра, у всій Німеччині налічується всього 400 таких місць, і цього "явно замало". Найімовірніше, перший центр відкриється у баварських Манхінгу або Бамберзі, де вже розміщено транзитні центри, або в гессенському місті Гіссен, де є можливість розмістити загалом 16 тисяч осіб.

Створення так званих "якорних центрів" є частиною коаліційної угоди між членами нинішньої урядової "великої коаліції".