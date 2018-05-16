 Перший тиждень прем′єрства Пашиняна: що зробив глава уряду Вірменії | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.05.2018
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Європа

Перший тиждень прем'єрства Пашиняна: що зробив глава уряду Вірменії

Сім днів тому Вірменія отримала нового прем'єр-міністра - Нікола Пашиняна. Що за цей час вдалося зробити лідеру "оксамитової революції" і як оцінюють його дії експерти - в матеріалі DW.

Тиждень тому Нікола Пашиняна з другої спроби було обрано прем'єром Вірменії

Тиждень тому Нікола Пашиняна з другої спроби було обрано прем'єром Вірменії

За тиждень на посаді прем'єр-міністра Нікол Пашинян встиг замінити всіх міністрів, звільнити найодіозніших чиновників та генералів, включаючи начальника поліції Вірменії та командувача внутрішніх військ, а також зробив відкритими засідання уряду. Він наказав покращити правила митного регулювання та взяв участь у саміті ЄАЕС у Сочі, де зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним.  

Зміна стилю вірменської політики

Перше, що відзначають спостерігачі, говорячи про початок прем'єрства Пашиняна, - зміна атмосфери в країні. Тут ніколи не бачили, як міністри користуються громадським транспортом, а прем'єр приходить на роботу пішки. Щоправда, тепер його знаменитий рюкзак носить за Пашиняном один із охоронців. Цілком змінивши склад уряду Вірменії, він увів до нового кабінету міністрів молодих людей - тих, хто підтримав його в боротьбі проти старої влади, і саме вони, за задумом Пашиняна, очолять боротьбу з корупцією в країні.

На роботу Пашинян досі ходить зі своїм легендарним рюкзаком. Однак тепер його носять охоронці

На роботу Пашинян досі ходить зі своїм легендарним рюкзаком. Однак тепер його носять охоронці

Прем'єр обіцяв, що люди відчують зміни у своєму житті вже найближчим часом. Перші його вказівки стосувалися роботи митниці: він розпорядився значно прискорити процедури розмитнення товарів і ліквідувати монополії - тепер кожен громадянин в рамках законодавства зможе ввозити до країни все, що захоче. Раніше, наприклад, дизпаливо, бензин, цукор, банани ввозилися монополістами. На черзі - обнулення усіх штрафів і пені за прострочені сільськогосподарські і споживчі кредити, а також зниження штрафів за порушення правил дорожнього руху.

У понеділок, 14 травня, Пашинян здійснив свій перший закордонний візит - на саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до Сочі. Там він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і у розмові з ним, зокрема, підтвердив готовність Єревана до виконання міжнародних зобов'язань, включно з ЄАЕС. "Вірменія налаштована на активну взаємодію з партнерами по ЄАЕС в інтересах практичного досягнення свободи переміщення вантажів, послуг, робочої сили і капіталу, а також впровадження пільгових режимів економічного співробітництва", - запевнив Пашинян.

Пашинян з першого дня намагається демонструвати підзвітність перед громадянами, які масовими демонстраціями привели його до влади, констатують оглядачі

Пашинян з першого дня намагається демонструвати підзвітність перед громадянами, які масовими демонстраціями привели його до влади, констатують оглядачі

Робота прем'єра в режимі онлайн

Щодня ближче до опівночі прем'єр-міністр на своїй сторінці у Facebook розповідає людям про те, що він зробив за день, що минув. Такої відкритості і безпосередності від нього ніхто не очікував. Глава уряду показав свій робочий кабінет і пообіцяв зробити те саме з маєтком, в якому мешкатиме - "аби люди знали, на що йдуть гроші платників податків".

Повідомивши про нові призначення в уряді, він пояснив, чому саме ці люди очолили те чи інше міністерство або відомство. Щодня Пашинян розповідає, які доручення дав чиновникам для покращення ситуації у тій чи іншій сфері.

DW.COM

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Інвентаризація всередині і за межами Вірменії

Пашинян завершив формування нового уряду, головне завдання якого - подолання глибокої політичної і економічної кризи через системні реформи, заявив DW експерт Вірменського центру політичних і міжнародних досліджень Рубен Меграбян, оцінюючи перші кроки прем'єра. За його словами, тиждень - не той термін, за підсумками якого можна робити які-небудь висновки. "Тим не менше, молода амбіційна команда, перші заяви, прагнення до постійного підтримання зворотного зв'язку з громадянами, робота від світанку до заходу сонця - все це свідчить про наполегливість і націленість на результат, який, гадаю, виправдає очікування суспільства", - прогнозує експерт.

Він також позитивно оцінив участь Пашиняна у саміті ЄАЕС і зустріч з Путіним. "Вірменії потрібна зовнішня політика зовсім іншого рівня - у відносинах з Євросоюзом, з Росією, США, Іраном, Китаєм, Індією, Ізраїлем, арабським світом, яка стане органічним продовженням внутрішньої політики нової якості. В умовах нестабільного та мінливого світу це може бути лише активна політика, заснована на принципі "інтереси Вірменії - понад усе", - зазначає Меграбян.

Головне питання - дострокові вибори до парламенту

На думку політолога Мікаеля Золяна, у Пашиняна нині складний період. Перш за все тому, що поки не можна сказати, що він має повноту влади. "У республіканців досі більшість у парламенті, вони контролюють низку важливих посад, у тому числі, наприклад, посаду мера Єревана. Але відповідальність за країну вже лежить на прем'єрі і його команді", - констатує експерт.

За словами Золяна, поки важко говорити про конкретні зміни в окремих сферах, але є одна, де підходи нової влади кардинально відрізняються від попередньої. "Пашинян і його команда принципово інакше підходять до комунікації із суспільством - сам прем'єр і новопризначені міністр раз на день спілкуються з громадянами через Live-відео у Facebook та інших соцмережах, реагують на критику на свою адресу, а перше засідання нового уряду транслювалося у прямому ефірі", - пояснив Золян.

Тим часом у Єревані та інших регіонах Вірменії тривають акції протесту проти старої влади. Так, невдоволені пікетують столичну мерію і будівлю генеральної прокуратури, вимагаючи відставки мера і генпрокурора. Спостерігачі впевнені, що попереду чергові кадрові перестановки. Однак головним питанням вони наразі називають необхідність проведення позачергових виборів до парламенту Вірменії.

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У Єревані святкують обрання лідера протестів Пашиняна прем'єром Вірменії (08.05.2018)

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Тиждень тому Нікола Пашиняна з другої спроби було обрано прем'єром Вірменії

Перший тиждень прем'єрства Пашиняна

Сім днів тому Вірменія отримала нового прем'єр-міністра - Нікола Пашиняна. Що за цей час йому вдалося зробити? 

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