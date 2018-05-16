Перший тиждень прем'єрства Пашиняна: що зробив глава уряду Вірменії

За тиждень на посаді прем'єр-міністра Нікол Пашинян встиг замінити всіх міністрів, звільнити найодіозніших чиновників та генералів, включаючи начальника поліції Вірменії та командувача внутрішніх військ, а також зробив відкритими засідання уряду. Він наказав покращити правила митного регулювання та взяв участь у саміті ЄАЕС у Сочі, де зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним.

Зміна стилю вірменської політики

Перше, що відзначають спостерігачі, говорячи про початок прем'єрства Пашиняна, - зміна атмосфери в країні. Тут ніколи не бачили, як міністри користуються громадським транспортом, а прем'єр приходить на роботу пішки. Щоправда, тепер його знаменитий рюкзак носить за Пашиняном один із охоронців. Цілком змінивши склад уряду Вірменії, він увів до нового кабінету міністрів молодих людей - тих, хто підтримав його в боротьбі проти старої влади, і саме вони, за задумом Пашиняна, очолять боротьбу з корупцією в країні.

На роботу Пашинян досі ходить зі своїм легендарним рюкзаком. Однак тепер його носять охоронці

Прем'єр обіцяв, що люди відчують зміни у своєму житті вже найближчим часом. Перші його вказівки стосувалися роботи митниці: він розпорядився значно прискорити процедури розмитнення товарів і ліквідувати монополії - тепер кожен громадянин в рамках законодавства зможе ввозити до країни все, що захоче. Раніше, наприклад, дизпаливо, бензин, цукор, банани ввозилися монополістами. На черзі - обнулення усіх штрафів і пені за прострочені сільськогосподарські і споживчі кредити, а також зниження штрафів за порушення правил дорожнього руху.

У понеділок, 14 травня, Пашинян здійснив свій перший закордонний візит - на саміт Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до Сочі. Там він зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним і у розмові з ним, зокрема, підтвердив готовність Єревана до виконання міжнародних зобов'язань, включно з ЄАЕС. "Вірменія налаштована на активну взаємодію з партнерами по ЄАЕС в інтересах практичного досягнення свободи переміщення вантажів, послуг, робочої сили і капіталу, а також впровадження пільгових режимів економічного співробітництва", - запевнив Пашинян.

Пашинян з першого дня намагається демонструвати підзвітність перед громадянами, які масовими демонстраціями привели його до влади, констатують оглядачі

Робота прем'єра в режимі онлайн

Щодня ближче до опівночі прем'єр-міністр на своїй сторінці у Facebook розповідає людям про те, що він зробив за день, що минув. Такої відкритості і безпосередності від нього ніхто не очікував. Глава уряду показав свій робочий кабінет і пообіцяв зробити те саме з маєтком, в якому мешкатиме - "аби люди знали, на що йдуть гроші платників податків".

Повідомивши про нові призначення в уряді, він пояснив, чому саме ці люди очолили те чи інше міністерство або відомство. Щодня Пашинян розповідає, які доручення дав чиновникам для покращення ситуації у тій чи іншій сфері.

Інвентаризація всередині і за межами Вірменії

Пашинян завершив формування нового уряду, головне завдання якого - подолання глибокої політичної і економічної кризи через системні реформи, заявив DW експерт Вірменського центру політичних і міжнародних досліджень Рубен Меграбян, оцінюючи перші кроки прем'єра. За його словами, тиждень - не той термін, за підсумками якого можна робити які-небудь висновки. "Тим не менше, молода амбіційна команда, перші заяви, прагнення до постійного підтримання зворотного зв'язку з громадянами, робота від світанку до заходу сонця - все це свідчить про наполегливість і націленість на результат, який, гадаю, виправдає очікування суспільства", - прогнозує експерт.

Він також позитивно оцінив участь Пашиняна у саміті ЄАЕС і зустріч з Путіним. "Вірменії потрібна зовнішня політика зовсім іншого рівня - у відносинах з Євросоюзом, з Росією, США, Іраном, Китаєм, Індією, Ізраїлем, арабським світом, яка стане органічним продовженням внутрішньої політики нової якості. В умовах нестабільного та мінливого світу це може бути лише активна політика, заснована на принципі "інтереси Вірменії - понад усе", - зазначає Меграбян.

Головне питання - дострокові вибори до парламенту

На думку політолога Мікаеля Золяна, у Пашиняна нині складний період. Перш за все тому, що поки не можна сказати, що він має повноту влади. "У республіканців досі більшість у парламенті, вони контролюють низку важливих посад, у тому числі, наприклад, посаду мера Єревана. Але відповідальність за країну вже лежить на прем'єрі і його команді", - констатує експерт.

За словами Золяна, поки важко говорити про конкретні зміни в окремих сферах, але є одна, де підходи нової влади кардинально відрізняються від попередньої. "Пашинян і його команда принципово інакше підходять до комунікації із суспільством - сам прем'єр і новопризначені міністр раз на день спілкуються з громадянами через Live-відео у Facebook та інших соцмережах, реагують на критику на свою адресу, а перше засідання нового уряду транслювалося у прямому ефірі", - пояснив Золян.

Тим часом у Єревані та інших регіонах Вірменії тривають акції протесту проти старої влади. Так, невдоволені пікетують столичну мерію і будівлю генеральної прокуратури, вимагаючи відставки мера і генпрокурора. Спостерігачі впевнені, що попереду чергові кадрові перестановки. Однак головним питанням вони наразі називають необхідність проведення позачергових виборів до парламенту Вірменії.