 Перший вирок у розслідуванні Мюллера отримав пов′язаний з Україною юрист | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.04.2018
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Новини

Перший вирок у розслідуванні Мюллера отримав пов'язаний з Україною юрист

Адвокат Алекс ван дер Зван, який збрехав слідчим у справі щодо зв'язків Трампа з РФ, засуджений у США до 30 діб арешту та штрафу. У 2012 році юрист співпрацював з міністерством юстиції України у справі Тимошенко.

Алекс ван дер Зваан

Алекс ван дер Зваан

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США принесло перші результати. Суд у Вашингтоні у вівторок, 3 квітня, засудив адвоката з Лондона Алекса ван дер Звана за брехливі свідчення до 30 діб арешту та штрафу розміром 20 тисяч доларів. 

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Спецпрокурор Мюллер продовжує масштабне розслідування щодо можливого втручання Росії у вибори в США. За даними NYT, вперше йдеться про вимогу до бізнесу Трампа щодо надання документації. (16.03.2018)

Американський спецпрокурор пред'явив звинувачення адвокату Алексу ван дер Звану, який збрехав слідчим у справі щодо зв'язків Трампа з РФ. У 2012 році юрист співпрацював з міністерством юстиції України у справі Тимошенко. (21.02.2018)

Адвокат, який у лютому визнав себе винним, навмисно збрехав слідству про свої контакти і відносини з Ріком Гейтсом, колишнім співробітником передвиборного штабу Дональда Трампа, а також ще з однією людиною, чиє ім'я не розголошується (в судових документах його називають "персоною А"). За даними американських ЗМІ, йдеться про агента ГРУ, який у 2016 році працював у Києві. Ван дер Зваан - зять російського бізнесмена Германа Хана, доларового мільярдера, акціонера "Альфа-Груп" і фігуранта "кремлівського списку", складеного Держдепартаментом США.

Під час допиту, проведеного в листопаді 2017 року, ван дер Зван повідомив, що востаннє спілкувався з Ріком Гейтсом в серпні 2016 року, а також що його останній контакт з "персоною А" мав місце у 2014 році. Насправді ж ван дер Зван виходив на зв'язок з обома ще у вересні 2016 року. Крім цього адвокат дав неправдиві свідчення про один з електронних листів. Зять Хана в той же день, 20 лютого, визнав перед судом свою провину.

Звинувачення в фінансових порушеннях Ріку Гейтсу було пред'явлено в жовтні 2017 року. Разом з ним звинувачується і колишній керівник передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт. Гейтс і Манафорт були бізнес-партнерами, а також разом працювали на екс-президента України Віктора Януковича. Свою вину Гейтс і Манафорт не визнали.
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Обвинувачення проти Пола Манафорта: чи є загроза для Дональда Трампа (31.10.2017)

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