Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію

Перша леді США Меланія Трамп перенесла планову операцію в зв'язку із захворюванням нирок. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому у вівторок, 15 травня.

48-річну дружину американського президента прооперували у Вашингтоні в понеділок, 14 травня. Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter, що операція була "успішною" і його дружина перебуває "в гарному настрої", а також подякував всім за добрі побажання.

Очікується, що перша леді США залишатиметься в лікарні ще тиждень.