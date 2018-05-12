Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію

Першій леді США Меланії Трамп зробили операцію на нирках. Вона залишатиметься в лікарні ще тиждень.
Перша леді США Меланія Трамп перенесла планову операцію в зв'язку із захворюванням нирок. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому у вівторок, 15 травня.
48-річну дружину американського президента прооперували у Вашингтоні в понеділок, 14 травня. Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter, що операція була "успішною" і його дружина перебуває "в гарному настрої", а також подякував всім за добрі побажання.
Очікується, що перша леді США залишатиметься в лікарні ще тиждень.
Британському виданню The Daily Mail довелося вибачитись перед першою леді США за статтю, у якій воно, зокрема, написало, що Меланія Трамп надавала інші "послуги", коли була моделлю. (12.04.2017)