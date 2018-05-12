 Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2018
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Новини

Перша леді США Меланія Трамп перенесла операцію

Першій леді США Меланії Трамп зробили операцію на нирках. Вона залишатиметься в лікарні ще тиждень.

Меланія Трамп

Меланія Трамп

Перша леді США Меланія Трамп перенесла планову операцію в зв'язку із захворюванням нирок. Про це йдеться у повідомленні Білого дому, оприлюдненому у вівторок, 15 травня.

48-річну дружину американського президента прооперували у Вашингтоні в понеділок, 14 травня. Президент США Дональд Трамп повідомив у своєму Twitter, що операція була "успішною" і його дружина перебуває "в гарному настрої", а також подякував всім за добрі побажання.

Очікується, що перша леді США залишатиметься в лікарні ще тиждень.
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