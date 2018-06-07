Передвиборчі обіцянки Порошенка: менше року на виконання? (відео)

7 червня виповнилося 4 роки, як Порошенко став президентом. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних виборів залишається менше року, відповідно й часу на реалізацію обіцянок.Що досі залишається невиконаним?
7 червня виповнилося чотири роки, як Петро Порошенко вступив на посаду президента. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних президентських виборів залишається лише рік, відповідно й часу на виконання його обіцянок обмаль. Що досі залишається невиконаним?
Корупція та часом абсурдні виправдання адміністрації Порошенка - ось причини, через які суспільство готове повірити в організацію зустрічі з Трампом за гроші, вважає Сергій Руденко. (25.05.2018)
"Олігархономіка" - так часто експерти називають економічні відносини в Україні. Утім український президент Петро Порошенко наголошує, що за його правління олігархи не можуть розраховувати на привілеї. Чи так це? (09.05.2018)
30 квітня антитерористична операція на Донбасі перетворюється на операцію об'єднаних сил. Журналіст Сергій Руденко про те, що це означає для України. (30.04.2018)