 Передвиборча кампанія у Туреччині завершилась багатотисячними мітингами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Передвиборча кампанія у Туреччині завершилась багатотисячними мітингами

В останній день перед парламентськими та президентськими виборами в Туреччині пройшли багатотисячні мітинги на підтримку чинного президента Реджепа Таїпа Ердогана та представника опозиції Мухаррема Індже.

Мітинг на підтримку кандидата в президенти від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррема Індже в Стамбулі

Мітинг на підтримку кандидата в президенти від опозиційної Народно-республіканської партії Мухаррема Індже в Стамбулі

Багатотисячними зібраннями закінчилася у суботу, 23 червня, передвиборча кампанія у Туреччині. Так, на заключний мітинг кандидата в президенти від опозиційної Народно-республіканської партії (НРП) Мухаррема Індже у Стамбулі прийшли, за його власними даними, п'ять мільйонів людей. Одна перевірити цифру з незалежних джерел неможливо, повідомляє агенція AFP.

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Як зазначається, у попередні дні мітинги Індже в Ізмірі та турецькій столиці Анкарі також зібрали сотні тисяч прибічників. За день до голосування представник НРП презентував себе як кандидата від усієї опозиції, хоча постійно уникав цього протягом усієї передвибочої боротьби. Під час виступу опозиційний кандидат заявляв, що, у разі перемоги чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана валюта буде залишатися слабкою, ціни й далі зростатимуть, а питання 3,5 мільйона сирійських біженців у Туреччині залишиться невирішеним.

Реджеп Таїп Ердоган також провів кілька менших мітингів у різних районах Стамбула, на яких зібралися тисячі його прибічників. У своїх виступах він закидав своєму супернику Індже брак досвіду в управлінні країною та висловлював упевненість у своїй перемозі.

Нагадаємо, у неділю, 24 червня, у Туреччині відбудуться вибори президента та парламенту. Ердоган хоч і є фаворитом у президентських перегонах серед загалом шести кандидатів, але оглядачі прогнозують, що в першому турі він може не здобути абсолютної більшості голосів. Якщо так станеться, то другий тур виборів може відбутися 8 липня. У парламентських виборах Партії справедливості і розвитку Ердогана також загрожує втрата абсолютної більшості.

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