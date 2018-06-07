Передвиборні обіцянки Порошенка: менше року на виконання? (відео)

7 червня виповнилося чотири роки, як Петро Порошенко вступив на посаду президента. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних президентських виборів залишається лише рік, відповідно й часу на виконання його обіцянок обмаль. Що досі залишається невиконаним?