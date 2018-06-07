 Передвиборні обіцянки Порошенка: менше року на виконання? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 08.06.2018

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Політика й суспільство

Передвиборні обіцянки Порошенка: менше року на виконання? (відео)

7 червня виповнилося 4 роки, як Порошенко став президентом. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних виборів залишається менше року, відповідно й часу на реалізацію обіцянок.Що досі залишається невиконаним?

Ukraine Präsident Petro Poroschenko in Kiew (Reuters/G. Garanich)

7 червня виповнилося чотири роки, як Петро Порошенко вступив на посаду президента. Тоді він багато чого наобіцяв українцям. До наступних президентських виборів залишається лише рік, відповідно й часу на виконання його обіцянок обмаль. Що досі залишається невиконаним?

 

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