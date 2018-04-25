 Переговори щодо мит між США і Китаєм завершилися безрезультатно | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 04.05.2018
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Економіка

Переговори щодо мит між США і Китаєм завершилися безрезультатно

Представники Китаю і США обговорювали торговельну політику і встановлення обмежувальних заходів на ввезення продукції. Проте перемовини завершились безрезультатно.

США та Китай

Дводенні торговельні переговори між США і Китаєм завершилися безрезультатно. Про це повідомляє в п'ятницю, 4 травня, інформагенція Reuters. Американська делегація, яку очолював міністр фінансів США Стівен Мнучін, покинула Пекін.

DW.COM

Тарифне протистояння Пекіна і Вашингтона загострюється. Китай у відповідь на протекціоністські заходи США планує запровадити 25-відсоткові мита на ще 106 американських товарів. (04.04.2018)

Тарифне протистояння між США та Китаєм триває. Дональд Трамп розглядає можливості обкласти новими митами китайські товари обсягом на 100 мільярдів доларів. (06.04.2018)

Вашингтон та Пекін, як і раніше, мають значні розбіжності щодо низки питань, зазначає китайське інформаційне агентство "Сіньхуа". При цьому сторони, за інформацією агентства, мають намір повернутися до обговорень. У свою чергу, міністр фінансів США раніше заявив про "дуже хорошу розмову" з китайською стороною.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США не зайняли жорсткішу позицію проти Китаю через його добре ставлення до президента Китаю Сі Цзіньпіна. Трамп наголосив, що "дуже поважає" китайського лідера, саме тому США "є такими хорошими" у торговельних відносинах з Китаєм. 

Раніше джерела Reuters повідомили про пропозицію Китаю запровадити знижені мита на імпорт автомобілів зі США. За їхньою інформацією, Китай має намір збільшити імпорт американських товарів і зацікавлений у відсутності подальших обмежувальних заходів з боку США. За даними джерел агенції, Китай також очікував від американської сторони поступок в питаннях, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності.

Обмін митами

1 квітня китайське міністерство фінансів повідомило про запровадження підвищених мит на 128 найменувань товарів зі США. Це була відповідь Пекіна на ухвалене президентом Трампом 8 березня рішення починаючи з 1 травня встановити мита у розмірі 25 відсотків на імпорт до США сталі і 10 відсотків - на ввезення алюмінію. Пізніше запровадження мит для низки країн було відкладено до 1 червня, проте перенесення не торкнулося Китаю.

6 квітня США оголосили про намір запровадити митні бар'єри для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів - всього в списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 мільярдів доларів на рік. Пекін відповів 25-відсотковим митом на імпорт переліку товарів з аналогічною загальною вартістю їхнього імпорту.

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Докладно

США та Китай

Переговори щодо мит між США і Китаєм не мали результату

Представники Китаю і США обговорювали торговельну політику і встановлення обмежувальних заходів на ввезення продукції.  

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