Переговори щодо мит між США і Китаєм завершилися безрезультатно

Дводенні торговельні переговори між США і Китаєм завершилися безрезультатно. Про це повідомляє в п'ятницю, 4 травня, інформагенція Reuters. Американська делегація, яку очолював міністр фінансів США Стівен Мнучін, покинула Пекін.

Вашингтон та Пекін, як і раніше, мають значні розбіжності щодо низки питань, зазначає китайське інформаційне агентство "Сіньхуа". При цьому сторони, за інформацією агентства, мають намір повернутися до обговорень. У свою чергу, міністр фінансів США раніше заявив про "дуже хорошу розмову" з китайською стороною.

Президент США Дональд Трамп заявив у п'ятницю, що США не зайняли жорсткішу позицію проти Китаю через його добре ставлення до президента Китаю Сі Цзіньпіна. Трамп наголосив, що "дуже поважає" китайського лідера, саме тому США "є такими хорошими" у торговельних відносинах з Китаєм.

Раніше джерела Reuters повідомили про пропозицію Китаю запровадити знижені мита на імпорт автомобілів зі США. За їхньою інформацією, Китай має намір збільшити імпорт американських товарів і зацікавлений у відсутності подальших обмежувальних заходів з боку США. За даними джерел агенції, Китай також очікував від американської сторони поступок в питаннях, пов'язаних із захистом інтелектуальної власності.

Обмін митами

1 квітня китайське міністерство фінансів повідомило про запровадження підвищених мит на 128 найменувань товарів зі США. Це була відповідь Пекіна на ухвалене президентом Трампом 8 березня рішення починаючи з 1 травня встановити мита у розмірі 25 відсотків на імпорт до США сталі і 10 відсотків - на ввезення алюмінію. Пізніше запровадження мит для низки країн було відкладено до 1 червня, проте перенесення не торкнулося Китаю.

6 квітня США оголосили про намір запровадити митні бар'єри для китайської електроніки, авіаційних деталей, супутників, медикаментів - всього в списку 1300 найменувань, обсяг імпорту яких становить 50 мільярдів доларів на рік. Пекін відповів 25-відсотковим митом на імпорт переліку товарів з аналогічною загальною вартістю їхнього імпорту.