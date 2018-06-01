 Пентагон: Розрядки з КНДР не буде до підтвердження денуклеаризації | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.06.2018

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Новини

Пентагон: Розрядки з КНДР не буде до підтвердження денуклеаризації

У США закликають світову спільноту не поспішати зі зняттям санкцій з КНДР. Міністр оборони Меттіс чекає на чіткі докази денуклеаризації.

Джим Меттіс у Сінгапурі

Джим Меттіс у Сінгапурі

З Північної Кореї не зніматимуть санкції, аж поки Пхеньян не надасть підтвердження "незворотніх" кроків щодо відмови від ядерної зброї. Про це в суботу, 2 червня, заявив міністр оборони США Джим Меттіс. Очільник Пентагону наголосив, що наразі міжнародна спільнота має зберігати обмежувальні заходи щодо КНДР, повідомляє агенція новин AFP.

Він також припустив, що заплановані на 12 червня переговори між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином будуть непростими. "Ми як міністри оборони маємо забезпечити потужну спільну оборонну позицію, щоб наші дипломати могли вести переговори зі спокійної позиції сили", - зазначив він у Сінгапурі на зустрічі зі своїми колегами з Південної Кореї та Японії, додає dpa.

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На північнокорейському ядерному полігоні Пхунгері пролунала серія вибухів, повідомили запрошені КНДР закордонні журналісти. Пхеньян оголосив ядерний об'єкт зруйнованим.

Токіо вважає, що від Пхеньяна варто вимагати конкретних кроків щодо роззброєння. (02.06.2018)

Історична зустріч лідерів США та КНДР відбудеться як і планувалося 12 червня в Сінгапурі, заявив президент США Дональд Трамп. (01.06.2018)

Непростий шлях розрядки з КНДР

Останні місяці спостерігається "відлига" у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні дещо захмарив черговий конфлікт: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї. Трамп на тлі цього заявив, що його зустріч із КімЧен Ином запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". Пхеньян натомість зазначив, що зберігає готовність до діалогу. Зрештою, підготовка до зустрічі 12 червня в Сінгапурі поновилася. У п'ятницю, 1 червня, Дональд Трамп після переговорів з високопосадовцем КНДР Кім Йонг Чолом у Вашингтоні, підтвердив, що зустріч 12 червня у Сінгапурі таки відбудеться. Того ж дня представник Пхеньяна передав Трампу листа від північнокорейського лідера.

  • Китайсько-північнокорейський кордон, місто Даньдун, КНР

    Міст до Північної Кореї

    Міст у нікуди

    Даньдун розташований з китайського боку кордону між КНР та КНДР. Головною туристичною принадою цього міста є міст через прикордонну річку Ялуцзян. Його розбомбили у 1950 році під час Корейської війни. Залишки конструкції з північнокорейського боку розібрали, а з китайського - поновили і перетворили на пам'ятник "Зламаний міст".

  • Зламаний міст

    Міст до Північної Кореї

    Туристична принада

    "Зламаний міст" приваблює безліч туристів. Зокрема і завдяки розміщеному лише у кількох метрах іншому мосту - Китайсько-корейської дружби. Це один із небагатьох шляхів, яким можна в'їхати до КНДР та виїхати з країни. Нижче за течією є і третій міст, геть новий. Утім, користуватися ним неможливо, оскільки Північна Корея не побудувала зі свого боку річки дороги та термінали.

  • Місто Сінийджу у КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Погляд через річку

    Із боку КНДР поблизу кордону - місто Сінийджу. У місті 400 тисяч мешканців, його вважають великим для Північної Кореї транспортним центром. Невдовзі його значення ще збільшиться - зараз ведуться роботи зі спорудження швидкісної магістралі й налагодження залізничного сполучення зі Пхеньяном.

  • На кордоні з КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Іще один погляд зі "Зламаного мосту"

    "Зламаний міст" дає можливість туристам та усім зацікавленим отримати з боку Даньдуна хоча би поверхневе уявлення про життя в Північній Кореї. Приміром, про техніку північнокорейських селян.

  • КНДР у телескоп

    Міст до Північної Кореї

    КНДР у телескоп

    Для охочих побачити КНДР поближче на набережній підготували телескопи. За кілька юанів можна деякий час подивитися на життя у країні, повністю відрізаній від решти світу.

  • Сувеніри з кордону

    Міст до Північної Кореї

    Сувеніри з кордону

    На пам'ять про поїздку на китайсько-північнокорейський кордон туристи можуть придбати в Даньдуні сувеніри. А фотографію загадкової КНДР за колючим дротом - безкоштовно на додачу.

  • Північнокорейський ресторан

    Міст до Північної Кореї

    Делікатеси з голодної країни

    У самому Даньдуні туристи можуть навіть відвідати один із північнокорейських ресторанів. Ними дійсно керують із КНДР - для підтримки престижу країни. А заразом і для збільшення валютних надходжень до кас Пхеньяна.

  • Санкції проти режиму в КНДР

    Міст до Північної Кореї

    Прохолодні відносини

    Після четвертого випробування ядерної зброї, проведеного КНДР у січні 2016 року, відносини між Пхеньяном та Пекіном помітно охололи. Китайське керівництво підтримало посилення санкцій ООН проти Північної Кореї. А після чергового випробування Пхеньяном балістичної ракети Пекін припинив поставки вугілля до КНДР.

  • Економічного процвітання немає

    Міст до Північної Кореї

    Економічного процвітання немає

    Пхеньян та Пекін планували укріплювати господарські зв'язки у прикордонній зоні. Але ознак співробітництва знімальна група Reuters не побачила. Цей квартал будинків преміум-класу в Даньдуні вже збудували. Але багато будівель у місті напівпорожні, чимало будівництв заморожені. Зону вільної торгівлі також не створено.

    Автор: Естер Фельден, Ольга Войтович


DW.COM

Міст до Північної Кореї

Знімальна група агенції Reuters відвідала прикордонну зону Китаю з Північною Кореєю. Схоже, у КНДР не виходить жити у злагоді навіть зі своїм сусідом-покровителем. (27.04.2017)  

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