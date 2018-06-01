Пентагон: Розрядки з КНДР не буде до підтвердження денуклеаризації

З Північної Кореї не зніматимуть санкції, аж поки Пхеньян не надасть підтвердження "незворотніх" кроків щодо відмови від ядерної зброї. Про це в суботу, 2 червня, заявив міністр оборони США Джим Меттіс. Очільник Пентагону наголосив, що наразі міжнародна спільнота має зберігати обмежувальні заходи щодо КНДР, повідомляє агенція новин AFP.

Він також припустив, що заплановані на 12 червня переговори між президентом США Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином будуть непростими. "Ми як міністри оборони маємо забезпечити потужну спільну оборонну позицію, щоб наші дипломати могли вести переговори зі спокійної позиції сили", - зазначив він у Сінгапурі на зустрічі зі своїми колегами з Південної Кореї та Японії, додає dpa.

Непростий шлях розрядки з КНДР

Останні місяці спостерігається "відлига" у відносинах двох Корей, а також між КНДР та США - після років взаємних погроз та випробувань Пхеньяном балістичної зброї попри санкції Радбезу ООН. Утім, оптимізм у травні дещо захмарив черговий конфлікт: КНДР обурилася військовими маневрами Сполучених Штатів та Південної Кореї. Трамп на тлі цього заявив, що його зустріч із КімЧен Ином запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". Пхеньян натомість зазначив, що зберігає готовність до діалогу. Зрештою, підготовка до зустрічі 12 червня в Сінгапурі поновилася. У п'ятницю, 1 червня, Дональд Трамп після переговорів з високопосадовцем КНДР Кім Йонг Чолом у Вашингтоні, підтвердив, що зустріч 12 червня у Сінгапурі таки відбудеться. Того ж дня представник Пхеньяна передав Трампу листа від північнокорейського лідера.