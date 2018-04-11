Пенсійна реформа в Україні: суперечка навколо накопичувальних пенсій

В Україні з наступного року мають намір запровадити накопичувальні пенсії. Уже найближчим часом у Верховній Раді парламентарі розглянуть відповідний законопроект, аби з 1 січня 2019 року зобов’язати працюючих українців віддавати певний відсоток заробітку на накопичення для майбутньої пенсії.

Як є зараз

Нині в Україні діють два рівні пенсійної системи: перший та третій. Перший рівень - солідарний, коли працівник через роботодавця або через єдиний соціальний внесок, якщо особа самозайнята, сплачує внески до Пенсійного фонду. Це основна система, яка працює в Україні.

Третій рівень - це добровільні необов'язкові накопичення: громадянин самостійно з власної ініціативи накопичує кошти у недержавних пенсійних фондах, з яких потім йому виплачується пенсія. Однак інтерес українців до такої додаткової схеми підвищення своїх статків у літньому віці поки що залишається дуже обмеженим.

Як хочуть зробити

Нині український уряд намагається запровадити другий рівень пенсійної системи - обов'язкові накопичення. Це коли працівники або роботодавці від їхнього імені сплачують внески до накопичувального пенсійного фонду (державного чи недержавного). Внески обліковують на індивідуальних пенсійних рахунках, звідки накопичення інвестуються в різні фінансові інструменти. Після виходу на пенсію людина отримує право на додаткові пенсійні виплати, розмір яких обраховується з накопиченої суми внесків та інвестиційного доходу.

Другий рівень пенсійної системи є доповненням до першого солідарного рівня. Тобто виплати з обов'язкових накопичень на пенсії додаватимуться людині до основаної пенсії.

Запровадити другий рівень пенсійної системи в Україні хочуть з січня 2019 року. Зараз "підганяють" під цю дату законодавчу базу. Ще на початку березня профільний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про накопичувальну систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, розроблений групою депутатів, та рекомендував парламенту його ухвалити.

У законопроекті пропонується зобов’язати тих, кому ще не виповнилося 35 років, сплачувати зі своєї заробітної плати чи доходу два відсотки на свій майбутній додаток до пенсії. При цьому з кожним роком цей відсоток має зростати аж допоки не досягне семи відсотків. З цих внесків і формуватиметься накопичувальна пенсія людини. Ті, кому вже виповнилося 35 років, і старші можуть брати участь у накопичувальній системі пенсійного страхування добровільно.

Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко вважає, що законопроет необхідно ухвалити у цілому вже до середини липня, аби встигнути до наступного року запровадити накопичувальні пенсії. "Тягнути з цим процесом немає причин", - сказав Розенко в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Зміни не на часі

Уряд поспішає, однак чи є зараз економічні передумови запроваджувати накопичувальні пенсії та зобов'язувати людей відраховувати на майбутню пенсію додаткові кошти? Директор соціальних програм Центру Разумкова Людмила Шангіна вважає, що за такої мінімальної заробітної плати, яка існує в Україні, запроваджувати обов’язкове пенсійне накопичення нереально.

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"Пенсія є похідною від заробітної плати. Спочатку має бути підвищена ціна праці, а вже потім - усі пенсійні реформи. З чого люди відкладатимуть гроші? А друге - це питання довіри до влади. Немає відповіді, куди ці гроші відкладатимуть. Хто гарантуватиме їхнє збереження і примноження?" - задається питанням Шангіна.

На це вказують й експерти Світового банку. За словами провідного економіста, керівника програм представництва Світового банку в Україні, Білорусі та Молдові Фарука Кхана, нещодавно розпочата пенсійна реформа допомогла країні підвищити адекватність забезпечення та стабілізувати фіскальні видатки. Однак зараз, на його переконання, додаткові ініціативи у цій сфері недоречні. Він застеріг, що запровадження в Україні накопичувальних пенсій може негативно вплинути на внески до нинішньої солідарної пенсійної системи та створити додаткові фіскальні зобов’язання. "Запровадження з січня 2019 року накопичувальної системи має бути відкладене", - підсумовує Кхан.

В економічному огляді Світового банку для України міжнародні аналітики акцентують увагу, що критично важливим зараз є ретельно оцінити загальну мету та вплив обов’язкової накопичувальної системи на вже існуючу нині солідарну систему і лише після цілісного ґрунтовного аналізу економічної системи починати зміни.

Поспішити варто?

З таким рекомендаціями погоджуються не всі. Експерт з питань пенсійної системи Реанімаційного пакету реформ Галина Третьякова констатує, що внески до обов'язкової накопичувальної системи здійснюватимуться окремо від внесків до солідарної системи, не зменшуючи їх. На її переконання, запровадження накопичувальної системи може мати позитивний вплив на внески до солідарної системи, оскільки персоналізоване пенсійне накопичення виводитиме зарплати "з тіні", і працівник буде зацікавлений отримувати офіційну "білу" зарплату й вимагатиме цього від роботодавця.

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Разом з тим вона критикує депутатську ініціативу зобов’язати робити обов’язкові накопичення на пенсію лише працівника. Вона вважає, що роботодавець має також відраховувати відсоток на майбутню пенсію найнятого персоналу. "Ідеальна формула 2х2. Це коли обов’язкові накопичувальні відрахування у розмірі двох відсотків робить роботодавець і такий же відсоток - сам робітник", - зазначає Галина Третьякова.

Вона переконана, що Україні, попри всі застереження Світового банку, варто поспішити з запровадженням накопичувальних пенсій, адже зволікання дорого обходиться українцям. За її підрахунками, якщо б другий накопичувальний рівень пенсійної системи в Україні був запроваджений у 2008 році, то ті, хто вийде на пенсію в 2050 році, могли б отримати пенсію в розмірі 43 відсотків від заробітної плати замість 18 відсотків, як передбачає солідарна система.

"Таким чином, за рахунок накопичень, пенсія людини виросла б у 2,4 рази. Це - ціна втраченого часу при запровадженні накопичувальної системи", - каже експерт.