 ПА НАТО закликала підтримати Україну на шляху до Aльянсу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.05.2018

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Новини

ПА НАТО закликала підтримати Україну на шляху до Aльянсу

Парламентська асамблея НАТО підтримує "надії України і Грузії на приєднання до Альянсу". Раніше НАТО надав Україні статус "країни-аспіранта".

Україна сподівається вступити до НАТО

Україна сподівається вступити до НАТО

Парламентська асамблея (ПА) НАТО закликала підтримати надії України і Грузії на вступ до Альянсу. У декларації за підсумками весняної сесії ПА йдеться про те, що лідери країн Альянсу "повинні розробити план реформ для Боснії і Герцеговини з метою підготувати цю країну до вступу в НАТО і підтримати надії Грузії та України на приєднання до НАТО", повідомляєтьсяу понеділок, 28 травня.

DW.COM

Угорщина просить НАТО переглянути програми підтримки України. Утім, в Альянсі поки не мають намірів змінювати свою політику щодо Києва. (25.05.2018)

Північноатлантичний альянс надав Україні статус "країни-аспіранта", що означає запрошення приєднатися до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства. (10.03.2018)

Зазначається, що ПА НАТО закликала Альянс згуртуватися перед погрозами у сфері безпеки, головні з яких походять з боку Росії і тероризму. Лідери мають стримувати зусилля Москви з дестабілізації союзників НАТО та сусідів, але і бути відкритими до "змістовного діалогу", зазначається в повідомленні.

9 березня Північноатлантичний альянс надав Україні статус "країни-аспіранта", що означає запрошення приєднатися до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства.

28 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження "річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2018 рік". Документ передбачає допомогу НАТО у "підвищенні обороноздатності України в умовах збройної агресії РФ, а також вжиття заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО".

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Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)

Посилання в інтернеті

Заява ПА НАТО

Аудіо й відео до теми

Україна - старий-новий "аспірант НАТО" (12.03.2018)  

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