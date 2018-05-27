ПА НАТО закликала підтримати Україну на шляху до Aльянсу

Парламентська асамблея (ПА) НАТО закликала підтримати надії України і Грузії на вступ до Альянсу. У декларації за підсумками весняної сесії ПА йдеться про те, що лідери країн Альянсу "повинні розробити план реформ для Боснії і Герцеговини з метою підготувати цю країну до вступу в НАТО і підтримати надії Грузії та України на приєднання до НАТО", повідомляєтьсяу понеділок, 28 травня.

Зазначається, що ПА НАТО закликала Альянс згуртуватися перед погрозами у сфері безпеки, головні з яких походять з боку Росії і тероризму. Лідери мають стримувати зусилля Москви з дестабілізації союзників НАТО та сусідів, але і бути відкритими до "змістовного діалогу", зазначається в повідомленні.

9 березня Північноатлантичний альянс надав Україні статус "країни-аспіранта", що означає запрошення приєднатися до інтенсифікованого діалогу з НАТО з питань членства.

28 березня президент України Петро Порошенко підписав указ про затвердження "річної національної програми під егідою комісії Україна-НАТО на 2018 рік". Документ передбачає допомогу НАТО у "підвищенні обороноздатності України в умовах збройної агресії РФ, а також вжиття заходів із підготовки держави до набуття членства в НАТО".