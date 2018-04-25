 Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори у Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори у Вірменії

Лідер вірменського протестного руху Нікол Пашинян оголосив про блокування єреванського аеропорту і залізниці та закликав до "політичного похорону" правлячої Республіканської партії.

Масові демонстрації у Єревані

Масові демонстрації у Єревані

Лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників зранку в середу, 2 травня, оголосити страйк і заблокувати всі дороги. "Завтра з 8:15 блокуються всі автодороги, оголошується тотальний страйк, блокується аеропорт, залізниця. Наш рух не може не завершитися перемогою. З завтрашнього дня починаються тотальні дії громадянської непокори", - сказав Пашинян на багатотисячному мітингу в Єревані ввечері у вівторок, 1 травня.

DW.COM

Нікол Пашинян заявив про можливість провести парламентські вибори протягом двох місяців після обрання нового прем’єра Вірменії. Правляча партія країни не чинитиме опір його призначенню на цю посаду. (29.04.2018)

"За" кандидатуру лідера протестного руху Нікола Пашиняна проголосували 45 депутатів парламенту Вірменії при необхідних для обрання 53. (01.05.2018)

За його словами, правляча у Вірменії Республіканська партія сподівалася, що після її рішення проголосувати під час виборів прем'єра проти його кандидатури в країні почнуться сутички. "Вони хотіли спровокувати нас. Але ні. Це мирний рух. Заявляю, що переговори з ними можуть бути проведені виключно з одного питання - про політичний похорон Республіканської партії", - сказав Пашинян.

Нагадаємо, що раніше 1 травня парламент Вірменії не зміг обрати Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість.

Хвиля масових протестів у Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний у парламенті прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою у Вірменії в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.
Дивитись відео 03:13

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Вірменія після Саргсяна: зміна облич чи політичного курсу? (24.04.2018)  

Також за темою

Armenien Oppositionsführer Nikol Pashinian

Парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єр-міністром 01.05.2018

"За" кандидатуру лідера протестного руху Нікола Пашиняна проголосували 45 депутатів парламенту Вірменії при необхідних для обрання 53.

Sotschi Präsidententreffen Sersch Sargsjan

Правляча партія Вірменії не висуватиме кандидата у прем'єри 28.04.2018

Республіканська партія Вірменії Сержа Саргсяна відмовилась висунути свого кандидата у прем'єр-міністри країни. Нового голову уряду парламент обиратиме 1 травня.

Proteste in Armenien

В Єревані прихильники опозиції перекрили дороги 29.04.2018

За планом лідера протестів Нікола Пашиняна, дороги буде розблоковано перед мітингом опозиції в центрі Єревана. Пашинян тим часом намагається заручитися підтримкою інших фракцій парламенту для обрання прем'єром.

Докладно

Силова операція на Донбасі змінює формат

Завершення АТО на Донбасі - продовження війни в Україні

Про те, що зміниться на сході України після завершення АТО на Донбасі, - журналіст Сергій Руденко спеціально для DW. 

Уявлення Трампа про політику - шоу сильних чоловіків

ЄС не повинен грати в митні ігри Трампа

Дональд Трамп хоче не врегулювати суперечку з європейцями щодо мит, а подовжити її, вважає Бернд Ріґерт.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  