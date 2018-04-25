 Пашинян виступає за дострокові вибори парламенту Вірменії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.04.2018
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Новини

Пашинян виступає за дострокові вибори парламенту Вірменії

Нікол Пашинян заявив про можливість провести парламентські вибори протягом двох місяців після обрання нового прем’єра Вірменії. Правляча партія країни не чинитиме опір його призначенню на цю посаду.

Нікол Пашинян вимагає провести парламентські вибори протягом двох місяців

Нікол Пашинян вимагає провести парламентські вибори протягом двох місяців

Лідер протестного руху у Вірменії, керівник парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян вважає можливим проведення позачергових парламентських виборів протягом двох місяців. "Вибори можуть бути проведені протягом двох місяців. Готовий обговорити це з іншими політичними силами", - заявив він в неділю, 29 квітня, передає агенція "Інтерфакс".

1 травня парламент Вірменії має обрати нового прем’єр-міністра. Нікол Пашинян наразі є єдиним кандидатом на цю посаду. У правлячій Республіканській партії, яка вирішила не висувати свого кандидата на цю посаду, заявили, що не будуть чинити опір обранню Пашиняна. У неділю керівник парламентської фракції Республіканської партії Ваграм Багдасарян повідомив, що партія не "перешкоджатиме обранню народного кандидата", якщо всі три опозиційні фракції в парламенті підтримають його, передає агенція Reuters.

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Республіканська партія Вірменії Сержа Саргсяна відмовилась висунути свого кандидата у прем'єр-міністри країни. Нового голову уряду парламент обиратиме 1 травня. (28.04.2018)

За планом лідера протестів Нікола Пашиняна, дороги буде розблоковано перед мітингом опозиції в центрі Єревана. Пашинян тим часом намагається заручитися підтримкою інших фракцій парламенту для обрання прем'єром. (29.04.2018)

У свою чергу Пашинян розраховує на підтримку парламенту. "Три фракції парламенту вже заявили, що на виборах прем'єра проголосують за кандидата від народу. Республіканська партія прийняла рішення не висувати свого кандидата, що означає, що є велика ймовірність, що частина депутатів з Республіканської партії також проголосує за кандидата народу", - заявив Нікол Пашинян.

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня. Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою в результаті зміни форми правління з президентської на парламентську. Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.
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No comment: демонстранти у Вірменії святкують відставку прем'єра (23.04.2018)

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