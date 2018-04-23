 ПАРЄ присудила Івано-Франківську Приз Європи-2018 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.04.2018
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Новини

ПАРЄ присудила Івано-Франківську Приз Європи-2018

Івано-Франківськ отримав Приз Європи - найвищу відзнаку, яку ПАРЄ присуджує окремим містам за поширення ідеалу Європи.

Івано-Франківськ, Західна Україна

На вулицях Івано-Франківська

Західноукраїнське місто Івано-Франківськ виграло Приз Європи-2018 - відзнаку, яку щорічно вручає Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ). Її отримує місто, яке найактивніше поширює ідеал Європи та співпрацює з європейськими містами й інституціями, повідомила в вівторок, 24 квітня, прес-служба ПАРЄ.

Івано-Франківськ підтримує партнерство з 24 європейськими містами, а тамтешні університети тісно співпрацюють із багатьма іншими навчальними закладами Європи, вказано в повідомленні на сайті ПАРЄ. До того ж, щорічно в місті відбувається чимало заходів із нагоди Дня Європи. Суперниками Івано-Франківська на фінальній стадії конкурсу були німецькі Бамберг і Мюнстер, італійська Червія, французьке Іссі-ле-Муліно та польське місто Сопот.

DW.COM

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Приз Європи заснований ПАРЄ в 1955 році та вважається найвищою відзнакою організації, яку присуджують окремим містам. Приз складається з пам'ятної статуетки, медалі, диплома та стипендії для організації ознайомлювальної поїздки до Європи для молодих представників міста-переможця. Скільки молодих людей отримують таку можливість, у ПАРЄ наразі не уточнили.

Івано-Франківськ - не перше українське місто, якому присуджують Приз Європи. У 2010-му цю відзнаку отримав Харків. Щоправда, тоді рішення ПАРЄ супроводжувалося протестами місцевих екологів і правозахисників.

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