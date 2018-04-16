 ПАРЄ відреагувала на закиди у корупції щодо окремих членів Асамблеї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.04.2018
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Новини

ПАРЄ відреагувала на закиди у корупції щодо окремих членів Асамблеї

Бюро ПАРЄ вимагає, аби теперішні та колишні члени ПАРЄ, яких підозрюють у порушенні етичних норм, негайно призупинили будь-яку діяльність у рамках Асамблеї.

Рада Європи

Зал засідань ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вимагає від теперішніх та колишніх своїх членів, яких підозрюють у коріпційних діях, призупинити свою діяльність у рамках ПАРЄ. Таке рішення в понеділок, 23 квітня, ухвалило бюро Асамблеї, йдеться у повідомленні на сайті ПАРЄ.

DW.COM

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Зазначається, що в якості реакції на оприлюднення напередодні результатів розслідування, бюро вирішило "запросити чинних та колишніх членів Асамблеї, поведінку яких слідча група визнала неетичною або такою, що порушує кодекс поведінки Асамблеї, або які відмовилися співпрацювати з групою, аби негайно призупинити будь-яку їхню діяльність у рамках Асамблеї".

Крім того, комітет ПАРЄ, що відповідає за питання регламенту та імунітету, має розглянути наступні заходи щодо членів Асамблеї, котрі продемонстрували сумнівну поведінку.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про підозри щодо кількох членів Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) в отриманні хабарів з Азербайджану. До таких висновків дійшли троє незалежних експертів, спеціально залучених для розслідування Радою Європи. Ідеться як про гроші, так і про коштовні дарунки на кшталт ікри, дорогих годинників чи килимів. Одного зі співробітників секретаріату ПАРЄ підозрюють також у отриманні грошей від українських політиків.
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