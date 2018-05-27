 Парламент Іспанії відправив у відставку уряд Маріано Рахоя | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.06.2018

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Новини

Парламент Іспанії відправив у відставку уряд Маріано Рахоя

Відставку консервативного уряду Маріано Рахоя підтримала абсолютна більшість депутатів іспанського парламенту. Його кабінетові висловили недовіру на тлі корупційного скандалу. Уряд очолить лідер соціалістів Педро Санчес.

Заключна промова прем'єра Рахоя у парламенті Іспанії

"Заключна промова" прем'єра Рахоя у парламенті Іспанії

Іспанський парламент висловив недовіру урядові Маріано Рахоя. Під час голосування в п'ятницю, 1 червня, це рішення підтримали 180 депутатів з 176 необхідних, проти проголосували 169 членів парламенту, один депутат утримався. Перед цим Рахой подякував парламентарям та заявив, що "має честь передати наступникові Іспанію кращою, ніж отримав", цитує агенція AP.

На чолі уряду Іспанії Рахой провів більше шести років. Недовіра уряду стала першою в сорокарічній історії демократичної Іспанії. Посаду прем'єра, згідно з іспанським законодавством, тепер автоматично має обійняти лідер дотепер опозиційних соціалістів Педро Санчес, якого підтримує незначна більшість у нижній палаті. Рахой уже привітав Санчеса з цією подією.

З пропозицією вотуму недовіри виступили саме соціалісти після оголошеного в травні вироку суду 29 обвинуваченим у відмиванні грошей, корупції та махінаціях із майном. Серед засуджених до відбування покарання загалом у 351 рік в'язниці - колишні високопосадові функціонери дотепер правлячої Народної партії. Сама партія, до якої належить і Рахой, повинна буде повернути 245 тисяч євро. Рахой заявляв, що корупційний скандал ніяк не стосується жодного з членів його уряду і він має намір працювати далі. Під час голосування щодо вотуму недовіри минулого червня Рахой втримав свій кабінет. 

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