 Парламент Нідерландів схвалив угоду про суд щодо MH17 | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Парламент Нідерландів схвалив угоду про суд щодо MH17

Судовий процес у справі про катастрофу малазійського Boeing над Донбасом відбудеться в Нідерландах. Обвинувальні вироки можуть бути виконані в Україні.

Парламент Нідерландів

Парламент Нідерландів

Нідерландські законодавці у вівторок, 12 червня, схвалили угоду, підписану між Нідерландами та Україною з метою полегшити можливе переслідування осіб, відповідальних за катастрофу малайзійського Boeing. Затверджений договір містить положення про те, що судовий процес відбудеться в нідерландському суді, швидше за все, в Гаазі.

Якщо будуть винесені обвинувальні вироки, вони можуть бути приведені у виконання на території України у випадку, якщо засуджених не видадуть Нідерландам. Схвалення угоди "є важливим кроком на шляху до пошуку істини і залученню підозрюваних до суду, тим самим задовольняючи вимоги родичів жертв", - заявив нідерландський міністр закордонних справ Стеф Блок.

Раніше, 6 червня, уряд Нідерландів заявив, що не вбачає відповідальності влади України за катастрофу малайзійського Boeing в 2014 році у небі над Донбасом. "На думку уряду, на сьогодні не існує юридично переконливих доказів того, що Україна діяла злочинно, коли не закрила свій повітряний простір", - йшлося в листі Стефа Блока депутатам нижньої палати нідерландського парламенту.

Ще раніше, у травні 2018 року, Нідерланди і Австралія поклали відповідальність за збиття літака на Росію.

DW.COM

Єнс Столтенберг під час виступу перед Парламентською асамблеєю НАТО у Варшаві наголосив також на загрозах, які виходять від Росії для членів Альянсу. (28.05.2018)

Експерти Bellingcat закликали Росію обґрунтувати слова першого заступника постійного представника РФ при ООН, який заявив, що твердження слідства у справі MH17 спираються на фейки. (10.06.2018)

На початку липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали двосторонню угоду про міжнародне правове співробітництво щодо злочинів, пов'язаних з катастрофою літака "Боїнг-777" на Донбасі в 2014 році. Вона дозволяє здійснювати судове переслідування винних за загибель всіх жертв з 17 країн світу.

17 липня 2014 року літак Boeing 777 компанії Malaysia Airlines, який летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над контрольованим сепаратистами районом Донецької області. Всі 298 людей, які перебувати на борту літака, загинули. Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий ракетою серїі 9M38, завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ. Кремлі заперечують причетність до авіакатастрофи.

Дивитись відео 01:52
Now live
01:52 хв

Обмін "люб'язностями" щодо MH17 в Радбезі ООН (30.05.2018)

Аудіо й відео до теми

Обмін "люб'язностями" щодо MH17 в Радбезі ООН (30.05.2018)  

Також за темою

Ukraine Absturzort der MH17

Австралія надасть 50 мільйонів доларів на справу MH17 10.05.2018

Австралійський уряд виділить понад 50 мільйонів доларів для підтримки розслідування і притягнення до відповідальності виних у катастрофі малайзійського літака Boeing 777 рейсу MH-17 на Донбасі.

Ukraine Trümmer Malaysia Airlines Flug MH17

Слідство підтвердило, що МН17 було збито з "Бука" російської армії 24.05.2018

Об'єднана слідча група з розслідування катастрофи МН17 "Малайзійських авіаліній" підтвердила, що літак було збито з ЗРК "Бук", завезеного на контрольовану проросійськими сепаратистами територію Донбасу з РФ.

MH17 Flugzeugabsturz Absturzstelle Ukraine 18.7.2014

Трагедія МН17: ЄС і НАТО закликають Росію взяти на себе відповідальність 25.05.2018

Росії слід взяти на себе відповідальність за причетність до збиття пасажирського лайнера, на яку вказали слідчі, наголошують у НАТО та Євросоюзі.

Докладно

Садег Зібакалам

Іранському політологу вручили премію DW "За свободу слова"

Через критичні висловлювання в інтерв'ю DW політологу з Тегерана Садегу Зібакаламу загрожує ув'язнення в Ірані.  

Дизельний двигун

Daimler має відкликати в ФРН 238 тисяч дизельних авто

У дизелях марки Mercedes виявили недозволені прилади вимикання системи очищення вихлопів. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  