Парламент Киргизстану висловив недовіру уряду

На засіданні парламенту Киргизстану в четвер, 19 квітня, депутати 101-м голосом підтримали висловлення недовіри уряду прем'єра Сапара Ісакова, призначеного наприкінці серпня 2017 року. П'ятеро депутатів висловилися проти, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Утім, висловлення недовіри не означає автоматичної відставки уряду - її має схвалити президент країни Сооронбай Жеенбеков. В опозиційній фракції "Онугуу-Прогрес" вважають, що президент Киргизстану підпише указ про відставку уряду цього ж дня.

Ініціаторами висловлення недовіри уряду Киргистану стали опозиційні парламентські фракції "Ата-Журт - Республіка" і "Ата-Мекен" ("Батьківщина"), зібравши необхідні підписи понад однієї третини депутатів. Конституційний комітет підтримав ініціативу парламентаріїв, голосування про висловлення недовіри в парламенті проходило у відкритому режимі і зайняло менше хвилини.

Коаліція парламентської більшості Киргизстану вважає рішення про недовіру уряду політичним.