 Парламент Каталонії хоче обрання Пучдемона главою автономії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.03.2018
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Новини

Парламент Каталонії хоче обрання Пучдемона главою автономії

Каталонський парламент ухвалив символічну резолюцію, в якій вимагає дозволити Карлесу Пучдемону знову очолити автономію та звільнити інших зарештованих в Іспанії каталонських політиків.

Засідання парламенту Каталонії

Засідання парламенту Каталонії

Прихильники незалежності Каталонії у регіональному парламенті вимагають, щоб затриманий у Німеччині Карлес Пучдемон знову зайняв посаду очільника автономії. Відповідну символічну резолюцію каталонські депутати від партій-прихильниць незалежності ухвалили в середу, 28 березня, повідомляє агенція AFP.

У документі захищаються "політичні права Пучдемона знову бути обраним на посаду глави автономії". Крім того, парламентарі вимагають звільнити заарештованих в Іспанії каталонських політиків.

Голосування та ухвалені за його результатами документи мають символічний характер і не змінять політичного ландшафту в регіоні, зазначає dpa. Через три місяці після парламентських виборів у Каталонії досі не обрали нового уряду.

Іспанія, як повідомлялося,  рішуче виступає проти обрання Пучдемона лідером Каталонії.

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У Шотландії затримали соратницю Пучдемона

Між тим в Единбурзі затримали колишню міністерку освіти Каталонії Клару Понсаті. За словами її адвоката, у середу відбудуться попередні слухання про екстрадицію Понсаті до Іспанії, яка видала європейський ордер на її арешт. У жовтні 2017 року Понсаті разом з іншими соратниками Пучдемона виїхала до Бельгії, звідки переїхала до Шотландії.

Нагадаємо, що 25 березня лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 26 березня суд у німецькому місті Ноймюнстер вирішив, що екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишатиметься під вартою, доки не ухвалять рішення щодо його екстрадиції.
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