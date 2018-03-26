Парламент Каталонії хоче обрання Пучдемона главою автономії

Прихильники незалежності Каталонії у регіональному парламенті вимагають, щоб затриманий у Німеччині Карлес Пучдемон знову зайняв посаду очільника автономії. Відповідну символічну резолюцію каталонські депутати від партій-прихильниць незалежності ухвалили в середу, 28 березня, повідомляє агенція AFP.

У документі захищаються "політичні права Пучдемона знову бути обраним на посаду глави автономії". Крім того, парламентарі вимагають звільнити заарештованих в Іспанії каталонських політиків.

Голосування та ухвалені за його результатами документи мають символічний характер і не змінять політичного ландшафту в регіоні, зазначає dpa. Через три місяці після парламентських виборів у Каталонії досі не обрали нового уряду.

Іспанія, як повідомлялося, рішуче виступає проти обрання Пучдемона лідером Каталонії.

У Шотландії затримали соратницю Пучдемона

Між тим в Единбурзі затримали колишню міністерку освіти Каталонії Клару Понсаті. За словами її адвоката, у середу відбудуться попередні слухання про екстрадицію Понсаті до Іспанії, яка видала європейський ордер на її арешт. У жовтні 2017 року Понсаті разом з іншими соратниками Пучдемона виїхала до Бельгії, звідки переїхала до Шотландії.

Нагадаємо, що 25 березня лідера каталонських сепаратистів Карлеса Пучдемона затримала німецька поліція на автобані після перетину кордону між Данією і ФРН. За словами адвоката каталонського політика, Пучдемон мав намір повернутися після візиту до Фінляндії через територію Німеччини до Бельгії, де він живе після втечі з Іспанії. 26 березня суд у німецькому місті Ноймюнстер вирішив, що екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон залишатиметься під вартою, доки не ухвалять рішення щодо його екстрадиції.