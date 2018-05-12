Парламент Каталонії обрав Жоакіма Торру головою регіонального уряду

Парламент Каталонії у понеділок, 14 травня, з другої спроби обрав Жоакіма (Кіма) Торру главою регіонального уряду. За 55-річного політика проголосували 66 депутатів, проти висловилися 65 парламентарів, ще четверо утрималися. "Ми збудуємо Каталонську республіку", - заявив Торра у промові після голосування, цитує агенція AFP.

Після обрання Торри очільником уряду регіону закінчується майже семимісячне пряме управління Каталонією з Мадрида.

Нагадаємо, 10 травня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Німеччині, відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував кандидатуру Торри на цей пост.

Перше голосування за призначення Торри відбулося 12 травня - його тоді підтримали теж 66 депутатів, що на два мандати менше за необхідну абсолютну більшість. Під час другого голосування у понеділок кандидату достатньо було отримати відносну більшість голосів.

Виступаючи у парламенті 12 травня Торра заявляв, що "нашим президентом є Карлес Пучдемон", а також підтверджував наміри бути "вірним мандату" виборців на референдумі 1 жовтня минулого року щодо створення незалежної держави.

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