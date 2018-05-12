 Парламент Каталонії обрав Жоакіма Торру головою регіонального уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Парламент Каталонії обрав Жоакіма Торру головою регіонального уряду

Жоакім Торра очолить регіональний уряд Каталонії. Під час другого голосування в парламенті він отримав підтримку відносної більшості депутатів. Торра пообіцяв "збудувати Каталонську державу".

Кім Торра став новим очільником каталонського уряду, каталонія, парламент Каталонії, Кім Торра

Кім Торра став новим очільником каталонського уряду

Парламент Каталонії у понеділок, 14 травня, з другої спроби обрав Жоакіма (Кіма) Торру главою регіонального уряду. За 55-річного політика проголосували 66 депутатів, проти висловилися 65 парламентарів, ще четверо утрималися. "Ми збудуємо Каталонську республіку", - заявив Торра у промові після голосування, цитує агенція AFP.

DW.COM

Голова парламенту Каталонії Роже Торрент удруге висунув кандидатуру Жорді Санчеса на посаду глави уряду регіону. Санчес досі перебуває в іспанській в'язниці. (07.04.2018)

Під час першого голосування в парламенті Каталонії кандидату на посаду голови уряду регіону Кіму Торрі забракло лічених голосів для абсолютної більшості. Наступне голосування має відбутися 14 травня. (12.05.2018)

Після обрання Торри очільником уряду регіону закінчується майже семимісячне пряме управління Каталонією з Мадрида.

Нагадаємо, 10 травня екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, який перебуває в Німеччині, відмовився від претензій на крісло очільника уряду регіону та запропонував кандидатуру Торри на цей пост.

Перше голосування за призначення Торри відбулося 12 травня - його тоді підтримали теж 66 депутатів, що на два мандати менше за необхідну абсолютну більшість. Під час другого голосування у понеділок кандидату достатньо було отримати відносну більшість голосів. 

Виступаючи у парламенті 12 травня Торра заявляв, що "нашим президентом є Карлес Пучдемон", а також підтверджував наміри бути "вірним мандату" виборців на референдумі 1 жовтня минулого року щодо створення незалежної держави.
Дивитись відео 01:27

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)
Дивитись відео 02:50

Пряме правління Мадрида: що відбувається у Каталонії (30.10.2017)

Аудіо й відео до теми

У Каталонії перемогли прихильники незалежності: що далі? (22.12.2017)  

Пряме правління Мадрида: що відбувається у Каталонії (30.10.2017)  

Також за темою

Spanien | Quim Torra, Regierungsbildung in Katalonien

Каталонський парламент з першої спроби не обрав Кіма Торру головою уряду 12.05.2018

Під час першого голосування в парламенті Каталонії кандидату на посаду голови уряду регіону Кіму Торрі забракло лічених голосів для абсолютної більшості. Наступне голосування має відбутися 14 травня.

Deutschland Puigdemont - Berlin

Пучдемон відмовився від кандидатури на посаду лідера Каталонії 10.05.2018

Екс-лідер Каталонії Карлес Пучдемон, що перебуває в Німеччині, відмовляється стати новим очільником уряду регіону та запропонував іншу кандидатуру. Це має завершити багатомісячну блокаду роботи регіональної влади.

Spanien Barcelona Demonstration für inhaftierte katalanische Politiker

Іспанський суд блокує обрання Пучдемона очільником Каталонії 10.05.2018

Іспанський уряд продовжує блокувати заочне обрання Карлеса Пучдемона очільником Каталонського уряду. Парламент має до 22 травня обрати голову регіону, інакше йому загрожує розпуск.

Докладно

Жоакім (Кім) Торра був обраний новим лідером Каталонії

Каталонія: лідер з'явився - криза не подолана

Парламент Каталонії обрав новим главою регіону Кіма Торру. Це призначення навряд чи сприятиме розв'язанню кризи. 

Тель-Авів

Ізраїль: велетень хай-тек на слабких ногах

Увесь світ дивиться сьогодні на Ізраїль. Країна вражає своїми здобутками у сфері ІТ. Але багато в чому вона пасе задніх. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  