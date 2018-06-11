 Парламент Великобританії схвалив план виходу з ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.06.2018

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Новини

Парламент Великобританії схвалив план виходу з ЄС

Прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей змушена йти на поступки противникам Brexit в її партії. Нижня палата британського парламенту з мінімальною перевагою схвалила план виходу з ЄС.

Нижня палата британського парламенту схвалила план щодо Brexit

Нижня палата британського парламенту схвалила план щодо Brexit

Нижня палата британського парламенту у вівторок, 12 червня, 324 голосами проти 298 ухвалила план з виходу Великобританії з Євросоюзу (Brexit). Таким чином, прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей домоглася підтримки, але була змушена піти на поступки противникам Brexit у лавах Консервативної партії, яку представляє. В результаті парламент отримає більше контролю за процесом виходу Сполученого Королівства з ЄС. У той час як деякі британські політики хотіли б зберегти тісні зв'язки з Брюсселем, інші наполягають на якомога максимальному віддаленні країни від Євросоюзу.

Для Терези Мей результати нинішнього голосування досить обнадійливими. Глава британського уряду знаходиться під величезним тиском з різних сторін. Після парламентських виборів у 2017 році, за підсумками яких Мей мала намір отримати значну перевагу для переговорів по Brexit, консерватори мають у своєму розпорядженні мінімальну більшість у Палаті представників.

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В Євросоюзі вважають, що пропозиція Лондона, згідно з якою уся Великобританія тимчасово зможе дотримуватися європейських митних правил, є неприйнятною та викликає багато питань. (08.06.2018)

Перехідний період, під час якого Лондон і Брюссель домовлятимуться про майбутнє партнерство, почнеться після офіційного виходу Великобританії з ЄС у березні 2019 року і триватиме 21 місяць. Протягом цього часу британська сторона не зможе брати участь в ухваленні рішень, але продовжить дотримуватися правил ЄС, вносити внески в його бюджет і визнавати рішення Суду ЄС. Крім того, Лондон залишиться учасником загальноєвропейського ринку і митного союзу.

У середу, 13 червня, у нижній палаті британського парламенту продовжаться дебати щодо Brexit. Голосуватимуться положення про дію права ЄС на території королівства, а також закон про мита. Раніше британський уряд запропонував, щоб усе Сполучене Королівство, а не лише Північна Ірландія, могло дотримуватися до кінця 2021 року митних правил ЄС. Але ЄС розкритикував цей план, зазначивши, що він його не влаштовує.

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Перемовини щодо Brexit: головні камені спотикання (19.06.2017)

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