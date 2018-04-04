Парламентські вибори в Угорщині: і знову Орбан?

Після демократичних перетворень 1989 року, вибори в Угорщині постійно відбуваються у гарячій атмосфері. Цього ж разу, перед голосуванням 8 квітня, жар пристрастей сягнув рекордної позначки. Прем'єр Віктор Орбан та його націонал-консервативна партія "Фідес" говорять про "найважливіші для Угорщини вибори". Вони вважають, що на кону стоїть не більше не менше - подальше існування угорської нації, якій загрожують "мігранти" та "інтернаціоналісти". У свою чергу і права, і ліва опозиція говорять про порятунок демократії та верховенства права.

Навіть коли взяти до уваги, що така риторика типова для передвиборчих кампаній в Угорщині, зрозуміло: це голосування і справді конче важливе. Як для угорців, так і для Європи загалом. Адже Віктор Орбан у багатьох сенсах - європейський піонер. Передовсім він перший глава уряду країни ЄС, який "здобув" для Угорщини статус неліберальної держави. Тобто такої, де принципи правової держави та демократичні механізми діють лише на папері. Тож вибори в Угорщині - хоч і порівняно невеликій 10-мільйонній державі ЄС - мають серйозне значення для Європи та Європейського Союзу.

Прийшли до влади: у штабі партії "Фідес" після виборів у квітні 2010 року

Вибори - "вільні, але нечесні"

Виборча система Угорщини діє сьогодні за складними правилами. Обирають 199 депутатів, 106 з них - у одномандатних округах, де достатньо набрати просту більшість голосів. Ще 93 - за пропорційною системою, тобто - за партійним списками. Виборчі округи ще під час минулої кампанії підігнали під потреби "Фідес", єдиної великої угорської партії. Члени угорських нацменшин із сусідніх країн, які зберегли паспорт Угорщини, також зможуть віддати свій голос за партійний список, зокрема поштою. Угорські громадяни, які працюють за кордоном, муситимуть особисто голосувати в посольствах та консульствах.

Через такі умови незалежні політологи говорять, що вибори будуть "вільними, та нечесними", адже політсила Орбана має фору вже на старті. На минулих виборах їй вистачило 44 відсотків голосів, аби разом з союзними християнськими демократами зібрати в парламенті кваліфіковану більшість у дві третини місць.

Чи повторить Орбан і "Фідес" успіх 2014 року - під питанням. Мало хто з дослідників виборів готовий зробити впевнений прогноз, опитування ж відчутно розходяться щодо рейтингів. Найбільш вірогідний сценарій: орбанівський "Фідес" отримує більше половини крісел у парламенті, проте втратить кваліфіковану більшість у дві третини. Багато в чому це залежить від того, у скількох одномандатних округах опозиційні сили погодять єдиного кандидата.

Якщо цього не зробити, то перемога - у "Фідесу" в кишені. Адже показники партії Орбана майже такі само, які усіх інших опозиційних сил разом узятих. Її виборці не лише найчисельніші, але й найдисциплінованіші - стабільно ходять голосувати.

Тамаш: від парламенту Угорщини лишився порожній фантик

Нова кваліфікована більшість для Орбана - питання престижу. Але вона може стати і серйозним символічним сигналом як для внутрішньої, так і зовнішньої аудиторії. На ділі ж угорський прем'єр не може на це розраховувати. За останні вісім років свого панування він поставив країну з ніг на голову і для цього не раз користався лояльними двома третинами голосів у парламенті.

Суспільні та приватні ЗМІ - переважно під контролем уряду чи близьких до "Фідеса" власників. Після масштабної ротації кадрів у прокуратурі всі портфелі - у слухняних посіпак Орбана. Та й від угорського парламенту лишився хіба що "порожній фантик", адже він майже не засідає, каже лівий філософ, дисидент часів соціалізму в Угорщині Гашпар Міклош Тамаш. До того ж, Орбан ліквідував регіональні та окружні адміністрації - тож, каже Тамаш, уряд працює напряму із місцевими керівниками.

Протести проти уряду Орбана в Будапешті, травень 2017

Вплив Орбана настільки далекосяжний, настільки міцно укорінений, що теоретично й в опозиції він лишатиметься найпотужнішою особою Угорщини. Утім, утримання влади для нього - екзистенційне питання. Адже йдеться, як говорять в опозиції, про виживання його "мафіозної держави". Це промовисте свідчення тому, що за останні роки бізнесмени з кола родичів, друзів чи партійних союзників Орбана відчутно збільшили свої статки, часто завдяки непрозорим та брудним схемам.

Суспільство розколоте

Незалежні експерти називають термін "мафіозна держава" неточністю або ж перебільшенням. Консервативний економіст Ласло Чаба з будапештського Центральноєвропейського університету пояснює, що Орбан урядує через "надрегулювання" та закручує гайки для середнього бізнесу. Тож успішне збагачення "орбанівських олігархів" за цих обставин - не суто угорський феномен, присутній також у сусідніх країнах.

Ліберальний економіст Андраш Інотай натомість каже про "васальну державу", де підприємницька діяльність поставлена у залежність від Орбана.

В Угорщині останніми місяцями шириться невдоволення через численні можливі та доведені корупційні оборудки за правління Орбана. Це одна з головним тем опозиції у передвиборчій боротьбі. Прем'єр-консерватор намагається притлумити негатив, ще глибше посилюючи розкол у суспільстві. Якщо не він при владі, мовляв, то Угорщина та угорська нація цього не переживе.

Така риторика може й натякнути на те, куди Орбан та його уряд вестимуть Угорщину в разі в перемоги. Ясно, що на розрядку чекати не варто. Минулого разу, після тріумфу на виборах 2014 року, Орбан відкинув ідею щодо більш прагматичної політики, яка дискутувалася в партійних колах. Тож Угорщині варто знову готуватися до схожого курсу - як і всій Європі.