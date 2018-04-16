 Парламентарі ЄС і України закликали запровадити нові санкції щодо Росії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.04.2018
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Новини

Парламентарі ЄС і України закликали запровадити нові санкції щодо Росії

Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС на засіданні у Страсбурзі закликав Євросоюз призначити спецпосланця щодо Донбасу та Криму, а також запровадити нові санкції щодо Росії.

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Будівля Європарламенту в Страсбурзі

Євросоюз має робити більше для вирішення конфлікту на Донбасі та деокупації Криму. Про це йдеться у заяві, ухваленій Парламентським комітетом асоціації ЄС-Україна на своєму сьомому засіданні, яке відбулося 18-19 квітня у Страсбурзі.

На думку європарламентарів та народних депутатів України, які входять до комітету, Євросоюз "повинен робити амбітні пропозиції стосовно своєї ролі у вирішенні конфлікту, такі, як шляхом призначення спеціального посланця ЄС щодо конфлікту в Східній Україні та Криму".

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Парламентський комітет також розчарований, що "за чотири роки після незаконної анексії Криму та міста Севастополя Російською Федерацією жодної конкретної пропозиції міжнародного формату переговорів з деокупації півострова не було обговорено на міжнародних форумах". Депутати також засудили як "політичне переслідування" незаконне ув'язнення у Росії та Криму громадян України, а також погіршення ситуації з правами людини в Криму, зокрема для кримських татар. "У світлі цих подальших порушень міжнародного права та фундаментальних прав і свобод (комітет. - Ред.) вважає, що ЄС та Україна повинні не лише подовжувати наявні санкції, але і запровадити додаткові санкції щодо РФ", - наголошується в заяві.

Зокрема, йдеться про санкції щодо відповідальних за порушення прав людини та тих осіб, які організовували російські президентські вибори на території Криму. За словами заступниці голови комітету Верховної Ради з євроінтеграції Марії Іонової, Україна передала ЄС список зі 140 таких осіб. "Ми просимо вас, якщо можливо, бути більш активними разом з американцями - лише санкції можуть зупинити Путіна (...) він розуміє лише мову сили", - зауважила вона на засіданні комітету.

Представник Єврокомісії Дірк Шюбель (Dirk Schuebel) нагадав, що ЄС не визнає проведення Росією жодних виборів у Криму. За його словами, Брюссель отримав цей список. "Що я можу сказати на цьому етапі - це що внутрішні дискусії просунулися далеко. Я не можу сказати більше зараз, але ми сприймаємо дуже серйозно цю пропозицію, яку ви зробили", - повідомив Шюбель.
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