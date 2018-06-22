Париж і Мадрид - за створення в ЄС закритих центрів прийому мігрантів

Франція та Іспанія закликають створити закриті центри для прибулих мігрантів на території Євросоюзу. Для цього необхідна європейська солідарність та термінова фінансова підтримка, заявив президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 23 червня, після зустрічі в Парижі з новим главою іспанського уряду Педро Санчесом, повідомляє агенція dpa.

Інші європейські країни, на думку Макрона, повинні солідарно прийняти мігрантів, які мають право на отримання притулку. Крім того, європейці повинні співпрацювати в питанні повернення людей до країн їхнього походження, додав французький президент. При цьому він відкинув пропозиції щодо створення центрів для прийому біженців у третіх країнах.

Штрафи за відмову співпрацювати

Також Макрон виступає за те, щоб штрафувати країни Євросоюзу, які не хочуть співпрацювати в питанні міграційної політики. "Не можна мати країни, які отримують значну користь від солідарності з ЄС і які чітко визнають свій національний егоїзм, коли йдеться про міграційні теми", - заявив Макрон. Він вважає, що для надання допомоги зі структурних фондів ЄС слід створити додаткові умови, які передбачають участь країнами-отримувачами у розподіленні мігрантів.

Нагадаємо, 24 червня у Брюсселі має відбутися екстрений саміт низки глав держав і урядів країн ЄС. Спочатку планувалося, що в неформальній зустрічі візьмуть представники країн, які найбільше зачепила криза біженців. Однак зараз про намір взяти участь у саміті висловилися представники 16-ти з 28 країн ЄС. При цьому країни "Вишеградської четвірки" - Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина - різко критикують зустріч і мають намір бойкотувати її.