 Париж і Мадрид - за створення в ЄС закритих центрів прийому мігрантів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.06.2018

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Новини

Париж і Мадрид - за створення в ЄС закритих центрів прийому мігрантів

Франція та Іспанія виступають за створення на теренах ЄС центрів прийому мігрантів. Крім того, французький президент Еммануель Макрон прпонує штрафувати країни, які не хочуть співпрацювати у питанні міграційної політики.

Еммануель Макрон

Еммануель Макрон

Франція та Іспанія закликають створити закриті центри для прибулих мігрантів на території Євросоюзу. Для цього необхідна європейська солідарність та термінова фінансова підтримка, заявив президент Франції Еммануель Макрон у суботу, 23 червня, після зустрічі в Парижі з новим главою іспанського уряду Педро Санчесом, повідомляє агенція dpa.

Інші європейські країни, на думку Макрона, повинні солідарно прийняти мігрантів, які мають право на отримання притулку. Крім того, європейці повинні співпрацювати в питанні повернення людей до країн їхнього походження, додав французький президент. При цьому він відкинув пропозиції щодо створення центрів для прийому біженців у третіх країнах.

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Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина різко критикують неформальну зустріч лідерів країн ЄС щодо біженців і бойкотуватимуть її. Між тим, як очікується, брати участь у заході будуть 11 країн Євросоюзу. (21.06.2018)

Зовнішні кордони ЄС необхідно закрити, вважає прем'єр-міністр Болгарії Борисов. На саміті з питань біженців у Брюсселі він має намір запропонувати будівництво центрів з прийому мігрантів за межами Євросоюзу. (23.06.2018)

Штрафи за відмову співпрацювати

Також Макрон виступає за те, щоб штрафувати країни Євросоюзу, які не хочуть співпрацювати в питанні міграційної політики. "Не можна мати країни, які отримують значну користь від солідарності з ЄС і які чітко визнають свій національний егоїзм, коли йдеться про міграційні теми", - заявив Макрон. Він вважає, що для надання допомоги зі структурних фондів ЄС слід створити додаткові умови, які передбачають участь країнами-отримувачами у розподіленні мігрантів.

Нагадаємо, 24 червня у Брюсселі має відбутися екстрений саміт низки глав держав і урядів країн ЄС. Спочатку планувалося, що в неформальній зустрічі візьмуть представники країн, які найбільше зачепила криза біженців. Однак зараз про намір взяти участь у саміті висловилися представники 16-ти з 28 країн ЄС. При цьому країни "Вишеградської четвірки" -  Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина - різко критикують зустріч і мають намір бойкотувати її.

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