 Париж і Берлін наполегливо радять Трампу не виходити з ядерної угоди з Іраном | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.05.2018
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Новини

Париж і Берлін наполегливо радять Трампу не виходити з ядерної угоди з Іраном

Глави МЗС Німеччини та Франції наполегливо закликають президента США Дональда Трампа не виходити з ядерної угоди з Іраном. На їхню думку, на сьогодні не існує кращої альтернативи обмежити іранську ядерну програму.

Жан-Ів Ле Дріан та Гайко Маас закликають США не розривати ядерну угоду з Іраном

Жан-Ів Ле Дріан та Гайко Маас закликають США не розривати ядерну угоду з Іраном

Німеччина та Франція наполегливо застерігають президента США Дональда Трампа від виходу з ядерної угоди з Іраном. "Ми побоюємося, що провал призведе до того, що виникне ескалація і ми будемо відкинуті в час до 2013 року", - заявив у понеділок, 7 травня, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) під час зустрічі з главою МЗС Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

За словами німецького міністра, з ядерною угодою світ безпечніший, ніж без неї, цитує інформагенція dpa. Маас також зазначив, що в ЄС розробили хороші пропозиції для "американського партнера".

Обидва політики наголосили, що, незалежно від рішення Вашингтона, вони залишатимуться вірними угоді. "Ми не бачимо жодної справжньої альтернативи (закріпленим в угоді. - Ред.) контролюючим механізмам і обмеженням іранської атомної програми", - наголосив Маас.

Після того, як США оголосять своє рішення щодо майбутньої участі в угоді, Німеччина консультуватиметься з Францією та Великобританією щодо того, як діяти далі, додав німецький міністр. Водночас глава МЗС Франції Ле Дріан наголосив: "Ми абсолютно рішучі щодо того, щоб врятувати цю угоду".

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Нагадаємо, укладена влітку 2015 року ядерна угода Ірану передбачає дозвіл на мирне використання Іраном ядерної енергетики в обмін на обіцянку Тегерана не розробляти ядерну зброю. Іран з одного боку та США, Німеччина, Франція, Великобританія, Росія та Китай - з іншого, домовилися, що Тегеран суттєво обмежить свою ядерну програму в обмін на скасування економічних санкцій.

Президент США Дональд Трамп неодноразово гостро критикував ядерну угоду з Іраном, підписану за президентства Барака Обами. У відповідь на це президент Ірану Хасан Роухані заявив, що у випадку розірвання угоди Білому дому доведеться "покаятися, як ніколи раніше в своїй історії".

До 12 травня Трамп має вирішити, чи США й надалі призупиняють дію санкцій проти Ірану за умовами ядерної угоди. Це рішення фактично визначить подальшу участь США в угоді.
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