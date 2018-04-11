 Париж оприлюднив звіт щодо атаки в Думі й звинуватив режим Асада | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.04.2018
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Новини

Париж оприлюднив звіт щодо атаки в Думі й звинуватив режим Асада

Постраждалі в сирійському місті Дума мали симптоми, характерні для жертв застосування хімічної зброї, йдеться в звіті французьких спецслужб.

Чоловік після хімічної атаки в сирійській Думі

Чоловік після хімічної атаки в сирійській Думі

Відповідальність за ймовірну хімічну атаку в сирійському місті Дума має покладатися на режим президента Сирії Башара Асада, вважають французькі спецслужби. Це випливає з доповіді, опублікованої на сайті уряду Франції в суботу, 14 квітня. Автори документа проаналізували розповіді очевидців, а також відео та фото з Думи, опубліковані активістами та правозахисниками.

Експерти визнають, що досі не проаналізовані проби ймовірної хімічної речовини з місця інциденту. Разом з тим вони відзначають, що люди, які постраждали від атаки, мають симптоми, характерні для жертв застосування хімічної зброї. Фотографії та відео з місця події можна вважати справжніми, оскільки версія про будь-які маніпуляції з ними не є переконливою, підсумовують автори доповіді.

Karte Syrien kontrollierte Gebiete 19. März 2018 UKR

"Єдина прийнятна версія"

Крім того, "інформація з надійних джерел" вказує на те, що хімічну атаку координувало сирійське військове керівництво, повідомляється в документі. Згідно з цими даними, з 2012 року військові сили Сирії повторюють схему, що полягає в застосуванні хімічних отрут насамперед у межах міста і під час великих наступів. Це єдина прийнятна версія, оскільки дані про хімічну атаку в Думі надійшли якраз одночасно з масштабним наступом армії Асада на Східну Гуту, доходять висновку експерти.

DW.COM

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У ніч на 14 квітня США, Великобританія та Франція завдали ударів по сирійських військових об'єктах, що пов'язані з хімічною зброєю. Цілями ударів були науково-дослідний центр під Дамаском, склад хімічної зброї біля міста Хомс, а також розташований неподалік від складу командний пункт, повідомили в Пентагоні. Країни вдалися до військового втручання, оскільки вважають сирійський уряд відповідальним за використання хімічної зброї тиждень тому.

Такі дії підтримали зокрема ФРН, Ізраїль, Саудівська Аравія та Туреччина. Росія та Іран, що є союзниками сирійського правителя Башара Асада, засудили ці удари.
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