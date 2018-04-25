Париж засудив висловлювання Трампа про теракти 2015 року

Уряд Франції засудив висловлювання президента США Дональда Трампа, що стосуються серії терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Як заявив у суботу, 5 травня, представник міністерства закордонних справ Франції, французька влада засуджує слова Трампа і вимагає "поваги до пам'яті жертв". Як випливає з заяви глави МЗС Жана-Іва Ле Дріана, статистика насильства з застосуванням зброї "не примушує нас переглядати вибір Франції з цього питання". "Вільне розповсюдження зброї в суспільстві не є кроком проти терористичних нападів, навпаки, воно може полегшити напади такого роду", - заявив Ле Дріан.

Напередодні Трамп під час виступу перед американськими збройними лобістами заявив, що число жертв терактів у Парижі було б не таким високим, якби був відкритий вогонь у відповідь. "У Парижі ніхто не носить зброї, ми всі пам'ятаємо про 130 загиблих плюс величезну кількість людей, які були жахливо, жахливо поранені", - заявив Трамп. За його словами, злочинці "мали в запасі час і вбивали одного за іншим".

Внаслідок низки терактів, скоєних у Парижі бойовиками терористичної організації "Ісламська держава" 13 листопада 2015 року, - кількох вибухів біля стадіону "Стад де Франс", захоплення заручників в концертному залі Bataclan і стрілянини в кафе і ресторанах - загинули 130 осіб, понад 350 дістали поранень.