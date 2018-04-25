 Париж засудив висловлювання Трампа про теракти 2015 року | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 06.05.2018
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Новини

Париж засудив висловлювання Трампа про теракти 2015 року

Дональд Трамп заявив, що число жертв у Парижі було б меншим, якби хтось відкрив вогонь у відповідь. У Парижі вимагають від президента США "поваги до пам'яті жертв".

Дональд Трамп на трибуні під час виступу

Дональд Трамп на трибуні під час виступу

Уряд Франції засудив висловлювання президента США Дональда Трампа, що стосуються серії терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Як заявив у суботу, 5 травня, представник міністерства закордонних справ Франції, французька влада засуджує слова Трампа і вимагає "поваги до пам'яті жертв". Як випливає з заяви глави МЗС Жана-Іва Ле Дріана, статистика насильства з застосуванням зброї "не примушує нас переглядати вибір Франції з цього питання". "Вільне розповсюдження зброї в суспільстві не є кроком проти терористичних нападів, навпаки, воно може полегшити напади такого роду", - заявив Ле Дріан.

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Головного підозрюваного в організації терактів у Парижі Салаха Абдеслама засудили в Бельгії до 20 років ув'язнення за спробу вбивства поліцейських. Він та його спільник також мають сплати грошові штрафи. (23.04.2018)

1 листопада 2017 року стане останнім днем дії надзвичайного стану, запровадженого після кривавих терактів у Парижі в листопаді 2015 року. Після цього набуває чинності суворіший антитерористичний закон. (01.11.2017)

Напередодні Трамп під час виступу перед американськими збройними лобістами заявив, що число жертв терактів у Парижі було б не таким високим, якби був відкритий вогонь у відповідь. "У Парижі ніхто не носить зброї, ми всі пам'ятаємо про 130 загиблих плюс величезну кількість людей, які були жахливо, жахливо поранені", - заявив Трамп. За його словами, злочинці "мали в запасі час і вбивали одного за іншим".

Внаслідок низки терактів, скоєних у Парижі бойовиками терористичної організації "Ісламська держава" 13 листопада 2015 року, - кількох вибухів біля стадіону "Стад де Франс", захоплення заручників в концертному залі Bataclan і стрілянини в кафе і ресторанах - загинули 130 осіб, понад 350 дістали поранень.
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